وزارة التربية والتعليم تؤجل تطبيق الزي المدرسي لعامين

أجلت وزارة التربية والتعليم تطبيق الزي المدرسي الجديد إلى عامين قادمين، وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني أن تأجيل تطبيق الزي ملزم لجميع مدارس التعليم العام للبنات في التعليم الحكومي، على أن يتم البدء في التنفيذ بعد عامين دراسيين، مشدداً على إبقاء الزي المدرسي الحالي لغاية تطبيق العمل بالزي الجديد، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وأفاد الدخيني أن التأجيل جاء رغبة في رفع مستوى الجاهزية وتهيئة الميدان التربوي بشكل مناسب، وتأمين متطلبات التغيير بشكل كاف، وفي وقت مريح لا يسبب الضغط على الأسرة وأولياء الأمور.

وختم قائلاً "إن فكرة تغيير الزي المدرسي للطالبات جاء بعد دراسة استطلاعية للميدان التربوي طبقت في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، التي طالبت في توصياتها بتغيير الزي المدرسي، وإدخال بعض التعديلات المتعلقة بتحسين الزي المدرسي وتطويره التطوير المناسب".

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم قد أقرت العام الماضي، اعتماد تطبيق زي مدرسي جديد وموحد، يتكون من ثلاثة ألوان، لجميع طالبات المدارس الحكومية في المراحل التعليمية الثلاث.