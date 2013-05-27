وزارة الصحة تقدم رعاية منزلية للمقعدين وكبار السن

تقدم وزارة الصحة السعودية الرعاية الصحية المنزلية التي تسمح بزيارة الكادر الطبي للمرضى وتوفير الرعاية الطبية أو العلاجية لهم، وعادة ما تكون هذه الخدمة مفيدة للمقعدين وكبار السن.

ويقوم أبو محمد الذي يحتاج أخوه المقعد عبدالله بزيارة أحد مستشفيات وزارة الصحة السعودية للحصول على تموين علاجات طبية ومستلزمات أخرى.

وهناك حالات تحتاج إلى الرعاية الصحية المنزلية، ويتم استقبال طلبات المؤونة الصحية التي يحتاجها المرضى خارج المستشفيات، ويقوم فريق عمل الطب المنزلي بزيارة المريض في منزله وتوفير الرعاية العلاجية بشكل دوري.

وتتم مراقبة فحوص وقياسات في كل زيارة يقوم بها فريق عمل الطب المنزلي، وإلى أي مدى وصلت الحالة، ومقارنتها مع التقارير السابقة، إضافة إلى عمل علاجات طبيعية للأطراف التي يشكو منها المريض.

ويتطلب التحاق المريض بقسم الطب المنزلي 12 خطوة، أهمها تعبئة نموذج خاص واستمرار حاجته لرعاية طبية تمريضية أو تأهيلية أو علاجية لمدة محدودة.