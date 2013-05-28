السعودية: حملة واسعة في "البطحاء" الشهيرة وسط الرياض

أجرت أمانة منطقة الرياض حملة تصحيحية كبرى في المنطقة، وجاءت الحملة مع تنامي القلق من انتهاكات ترتكبها المحال متعلقة بالصحة والبيئة، وقامت السلطات بإجراءات تفتيش مباغتة دفعت ببعض المخالفين إلى الهروب ورمي البضائع على الرصيف.

واستمرت هذه الحملة نحو ست ساعات متواصلة من التفتيش، حيث نتج عنها إغلاق 138 منشأة، واستبعاد 178 عاملاً من العمل يعانون من أمراض مُعدية وتقرحات جلدية، وآخرين لا يمتلكون شهادات صحية.

ووزعت السلطات سيارات وعمال النظافة في منطقة البطحاء، وذلك للقضاء على الأوساخ والفوضى الناتجة عن افتراش الطرق من قبل الباعة المتجولين.

تجمع العمال في البطحاء

والبطحاء شارع يقع في وسط مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وكان ولا يزال من أهم الشوارع التجارية في المملكة، فالمنطقة التي يقع فيها شارع البطحاء تعتبر المركز التجاري لمدينة الرياض وغالبا ما تتوافر فيه البضائع بكميات كبيرة ومتنوعة وبأسعار تنافسية تتيح للمشتري الاختيار من حيث مستوى الجودة والأسعار المناسبة.

ويمتد نشاط شارع البطحاء لجميع الشوارع المرتبطة به، والبطحاء تعد منطقة لتجمع الوافدين من العمالة الآسيوية بشكل أسبوعي حيث يقومون بالاجتماعات الخاصة التي يحيون فيها عادات بلادهم الخاصة.

وفي وقت سابق أعلنت أمانة مدينة الرياض إغلاق أكثر من 380 مطعماً مخالفاً لاشتراطات السلامة، كما أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إغلاق 13 منشأة طبية خاصة إغلاقاً تحفظياً بناءً على ما رصدته لجان التفتيش الميدانية من مخالفات.

تواصل الحملات

وشملت المخالفات العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية، وعدم الالتزام بالتعقيم أو وجود النقص في التجهيزات الطبية وفي سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ.

كما شمل الإغلاق مركزاً طبياً يعمل في مجال الاستشارات النفسية لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية وأنظمة المؤسسات الصحية والأهلية لعدم وجود استشاريين وممرضين مرخصين، ومنع أحد العاملين بالمركز من دخول لجان التفتيش من القيام بعملها والدخول للمركز.

وكشف مدير عام صحة الرياض، الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم، أن لجان التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، ستواصل جولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الأهلية، لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها، مؤكداً أنهم لن يتهاونوا مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى، أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة، وأنه سوف يتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة، والتي سوف تتواصل لتشمل جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض خلال الفترة المقبلة، حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين لهذه المنشأة الصحية.