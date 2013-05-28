الرئيس الفرنسي يلتقي وزير الداخلية السعودي في باريس

التقى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. ونقل وزير الداخلية السعودي تحيات الملك عبدالله بن عبدالعزيز للرئيس هولاند.

وقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا على الشراكة الاستراتيجية بينهما، وناقشا القضايا المشتركة الأمنية والإقليمية. إلى ذلك، التقى وزير الداخلية السعودي بنظيره الفرنسي إيمانويل فالز، حيث بحث الجانبان القضايا الأمنية وسبل التعاون الأمني بين البلدين. ومن المقرر أن يلتقي لاحقاً وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس ومسؤولين آخرين من الأجهزة الأمنية الفرنسية.

وكان وزير الداخلية السعودي وصل مساء أمس الاثنين إلى باريس في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وكبار المسؤولين الفرنسيين. وكان في الاستقبال بمطار لوبرجيه الدكتور محمد آل الشيخ السفير السعودي لدى فرنسا وأعضاء السفارة السعودية ومسؤولين فرنسيين. ووصل مع وزير الداخلية عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.