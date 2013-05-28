الشورى يوصي أعضاءه بالتقشف في التصريحات الإعلامية

أوصى رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ أعضاء المجلس بعدم التوسّع في الحديث عن المواضيع التي تبحث في جلساته حتى لا ترفع سقف التوقعات لدى المواطنين، حسب ما جاء في صحيفة "الشرق".

وشدد آل شيخ على ضرورة عدم الخوض في المواضيع التي فيها "جوانب تخص الدولة"، مضيفاً أن المجلس يصدر بياناً حول بحثه وعرضه للمواضيع على الأعضاء دون الخوض في تفاصيله.

ومن جانبه بيَّن الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو في جلسة المجلس الـ28 أمس الاثنين، أنه وزّع على الأعضاء تعميماً بعدم التوسع مع وسائل الإعلام حول ما يصدر من المجلس من توصيات حتى يصدر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء "حتى لا ترفع سقف التوقعات لدى المواطنين".

