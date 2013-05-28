برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي الناجح

لله درك أبا متعب على هذا الاستثمار الذي لا يضاهيه استثمار. قبل عدة أيام، وتحديدًا السبت الماضي، احتفل الوطن بتخريج الدفعة السادسة لخريجي برنامج خادم الحرمين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي في واشنطن العاصمة الأمريكية. أكثر من سبعة آلاف خريج وخريجة فقط في دولة من أكثر بلدان العالم تقدمًا. إنها ثمرة من ثمار حبيب الشعب والدنا أبي متعب.

في مقالات سابقة، ومنذ بداية البرنامج عام 2005م، وفي خروج إعلامي متعدد عبر قنواتنا الفضائية تحدثت أنا وغيري عن هذا البرنامج الطموح، وكيف أن أبا متعب استثمر في أولاده وبناته، أبناء الوطن، الاستثمار الحقيقي، واضعًا نصب عينيه، بل وبعد نظره أن هذا الاستثمار في المواطن هو محور التنمية في أي عملية تنموية.في أمريكا، كما أشار الملحق الثقافي فيها الدكتور محمد العيسى، أكثر من مئة ألف وثلاثة آلاف طالب وطالبة، ومرافق موزعين على 48 ولاية أمريكية. جهود استثنائية تبذلها وزارة التعليم العالي في إتاحة أكبر فرصة لأبنائنا وبناتنا لتكملة دراساتهم الجامعية والعليا في مختلف التخصصات التي يحتاجها المجتمع في أرقى دول العالم.. نحن ككتاب نقوم بإبراز سلبيات الجهات الحكومية، ووضعها فوق الطاولة لمناقشتها، ومحاولة معالجتها، بل ومساعدة المسؤولين في طريقة التغلب عليها، وهذا هو ديدن الإعلام الناجح الذي يخدم توجهات البلد، ومصالحه العليا وتنميته الشاملة، وفي الوقت ذاته نشيد ونثني على الإيجابيات ونبرزها ونضعها على الطاولة من أجل أن تستمر، طالما أن المحصلة الأخيرة هي خدمة الوطن.

الحقيقة.. إن وراء إنجاح هذا البرنامج بعد الله جلت قدرته، ثم الدعم اللامحدود من الملك عبدالله، هو معالي وزير التعليم العالي وطاقمه من التنفيذيين والملحقين الثقافيين في الخارج، ونخصُّ هنا أمريكا التي تضم أكثر الطلاب المبتعثين. واقع الحال يقول لنا وبدون مجاملة إن الملحقية الثقافية في أمريكا، وعلى رأسها الدكتور محمد العيسى هو وطاقمه، تبذل جهودًا متميزة من أجل متابعة المبتعثين، وتسهيل إلحاق الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص إلى برنامج خادم الحرمين للابتعاث بدون تفرقة، فالجميع يظلون مواطنين ومواطنات لهذا البلد المعطاء.

فبرنامج خادم الحرمين هو من أنجح المشروعات التنموية الاستثمارية الوطنية على الإطلاق، كون القائمين عليه يعملون بمهنية واحترافية عالية لتنفيذه. ونأمل من المسؤولين التنفيذيين في مختلف أجهزة الدولة أن يحذو حذو هذا البرنامج الناجح "في طريقة التنفيذ" التي تعتبر من أكبر عوائق تنفيذ المشروعات أو نجاحها، فـ"ليس لأحد عذر" كما قالها مرارًا الملك عبدالله عند صدور ميزانية الدولة. فالفرق بين المسؤول الناجح وغيره يكمن في التنفيذ.

إنه بالفعل العصر الذهبي للدولة السعودية الفتية وهذه المشروعات الطموحة التي يقودها حبيبنا أبو متعب خير دليل وشاهد، وما هذا المشروع الاستثماري إلاَّ مثال واحد يُجسِّد اهتمام الدولة -أيّدها الله- حيث الاستثمار بالمواطن وتعليمه وتدريبه وتأهيله أهم من أي شيء آخر، ليُعتمد عليه -بعد الله- في تنمية مجتمعه.

التعليم هو محور التنمية فلا يمكن أن ينهض المجتمع، وليس هناك مدرس في التعليم العام، أو أستاذ في الجامعات، ولا يمكن أن ينهض المجتمع وليس هناك طبيب، ولا مهندس وغيرهم من المتخصصين، ولا يمكن أن ينهض المجتمع وليس هناك إعلامي ينقد السلبيات، ويثني على الإيجابيات، ويناقش هموم ومشكلات المجتمع، بعيدًا عن المبالغة والغوغائية.

ما نريد قوله في الختام: أن يستمر هذا البرنامج الطموح، وأن لا يتوقف، وندعو الله لوالدنا أبي متعب بأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، ويحفظه قائدًا لهذه الأمة العظيمة، إنه سميع مجيب الدعوات. فمزيدًا من الإنجازات لهذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية، فهي تستحق الكثير من العطاءات والإنجازات، من أبنائها.

نقلاً عن صحيفة "المدينة"