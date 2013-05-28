روابط بـ8 لغات لإرشاد العمالة إلى ترتيبات تصحيح أوضاعها

خصصت وزارة العمل السعودية روابط بثمان لغات للتسهيل على العمالة الوافدة الناطقة بغير اللغة العربية، عملية الاطلاع على الأنظمة ومعرفة آلية تصحيح أوضاعها، حسب ما جاء في صحيفة "عكاظ".

وتتضمن الروابط كافة الضوابط والإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالفترة التصحيحية التي منحتها السلطات للعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة.

والروابط متوفرة بالإنكليزية والهندية والإندونيسية والتركية والأوردية وبلغتي مالايالام وتغالو (المعتمدة في الفيليبين)، بالإضافة إلى الرابط الأصلي المتضمن كافة المعلومات باللغة العربية.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان العمالة، وجميع المنشآت اتباع آليات إجراءات التصحيح من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في بوابة وزارة العمل الإلكترونية.