إصابة جديدة لستيني بفيروس كورونا بالأحساء

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيلها حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن بمنطقة الأحساء يبلغ من العمر 61 عاما ويعاني فشلاً كلوياً وأمراضاً أخرى مزمنة بحسب ما ذكرت، ليصل إجمالي عدد المصابين الى 36 حالة إصابة في المملكة.

كما كشفت الوزارة عن وفاة 3 من المرضى بالمنطقة الشرقية ممن أعلنت إصابتهم في وقت سابق، وأدخلوا المستشفى الشهر الماضي، وتبلغ أعمارهم 60 و58 و24 عاماً وجميعهم لديهم فشل كلوي أيضاً وأمراض مزمنة أخرى.

وبهذا العدد الأخير للوفيات ترتفع حصيلة الضحايا جراء هذا الفيروس الى 21 حالة.

ولا زالت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحاول جاهدة الوصول والحد من انتشار هذا الفيروس، الذي لم يعرف حتى الآن كيفية انتقاله ولم يتوفر علاج له.