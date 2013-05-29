إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى سجن بمكة عبر مريض

أحبطت شرطة جدة محاولة مروج تهريب كمية من الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة إلى داخل سجن بريمان في محافظة جدة، حسب ما جاء في صحيفة "عكاظ" السعودية.

وكانت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة قد تلقت معلومات الاشتباه بقيام شخص من الجنسية اليمنية يشتبه بـ"أعمال مخالفة" لم يتم تحديدها، ما استدعى التثبت منها والتدقيق فيها.

إثر ذلك تم تشكيل فريق تعقب تحركات المشتبه به على مدى 5 أيام، خاصةً في أحد الأحياء الشعبية جنوبي جدة. وأكدت أعمال المراقبة أن المشتبه به يرتبط بعلاقات مشبوهة وثبت تورطه في ترويج المخدرات.

وبناء على هذه المعلومات أعد الفريق الأمني كمينا للقبض على المشتبه به متلبسا، تضمن تقمص أحد أفراد الشرطة شخصية شاب مدمن ومحاولته شراء الحبوب المخدرة من المروج.

وبعض القبض على المتهم، وخلال تفتيش منزله عثر على كميات من المخدرات جهزت بشكل "أنبوبي" داخل كيس بلاستيكي اعترف المروج بأنه كان ينوي تهريبها إلى داخل سجن بريمان عن طريق موقوف يقوم بعمليات غسيل للكلى.

وأشار المروج إلى أنه اتفق مع السجين على مقابلته في أحد مراكز غسيل الكلى ليضع المخدرات داخل دورات المياه التي يدخلها السجين فيقوم هذا الأخير بإخفائها في أحشائه لتهريبها إلى داخل السجن.