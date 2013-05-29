المقاولون يتهمون شركة الكهرباء بتزويدهم بـ"خرائط مضللة"

أكد المقاولون السعوديون أن الشركة السعودية للكهرباء تمدهم بـ"خرائط مضللة"، رداً على اتهامها لهم مؤخراً بقطع الخدمة عن نحو نصف مليون مشترك نتيجة عطب كابلات الإمداد، حسب ما جاء في صحيفة "الوطن".

وحمل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، الشركة مسؤولية تلك التعديات، لتلكئها في تزويد المقاولين بمواقع الكابلات، وتضليلها لهم بـ"خرائط خاطئة"، حسب تعبيره.

وهاجم الحمادي شركة الكهرباء، متهما إياها بعدم التعاون الكافي مع المقاولين. وقال: "خرائط مواقع الكابلات الكهربائية بعيدة عن الواقع.. المقاولون لا يتلذذون بقطع الكهرباء، فالأعطاب التي تصيب الكابلات تلحق الخطر بالعمالة، ومن غير المعقول أن يتعمد المقاول مثل هذا الأمر".

وطالب كل الجهات الخدمية التي تربطها علاقة مع المقاولين، من شركات كهرباء وهاتف ومياه وغيرها، بأن توفر مخططات دقيقة لكل شارع تكون محددة فيها أماكن الكابلات حسب ما هي عليه في الواقع.

وأوضح الحمادي أن مثل هذا الإجراء سيضع كامل المسؤولية على المقاولين في حال ألحقوا أي ضرر بالكابلات.