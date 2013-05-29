سفير المملكة يؤكد وجود 9 سعوديين موقوفين في لبنان

أكد سفير السعودية في بيروت وجود تسعة موقوفين سعوديين في السجون اللبنانية، ثمانية منهم متهمون بالانتماء إلى جماعات إرهابية، أما التاسع فموقوف على خلفية قضية مخدرات، حسب ما جاء في صحيفة "الحياة".

وشرح السفير علي عواض عسيري أن ستة من المتهمين بالإرهاب لم تصدر ضدهم أحكام بعد، في حين يقضي الاثنان الآخران حالياً فترة الحكم عليهما.

وفي سياق آخر، أشار عسيري إلى التنسيق المستمر بين السعودية ولبنان لإجلاء الرعايا السعوديين من مناطق الخطر في سوريا ولبنان.

وأوضح أن السفارة السعودية في بيروت شكلت فريقاً من الموظفين يتناوب على مدار الساعة لتلقي أية بلاغات تصل إلى السفارة من الطلاب السعوديين الملتحقين بالجامعات اللبنانية، أو من بعض العائلات السعودية المقيمة في لبنان، أو من أي مواطن سعودي بحاجة إلى مساعدة.

وكشف عسيري عن أنه، وبعد إغلاق سفارة المملكة في سوريا، نفذت السفارة في بيروت عدداً من الترتيبات الطارئة، منها تكليف مواطن سعودي مقيم في دمشق بالتنسيق مع السفارة في بيروت في المواضيع المتعلقة بالمواطنين السعوديين.

وأضاف أن هذا الشخص على تواصل دائم مع السفارة في بيروت لمنح تذاكر مرور لكل سعودي لا يحمل جواز سفر، إما لفقدانه أو لانتهاء صلاحيته بسبب الأحداث.

وأخيراً، أكد عسيري أن التطورات في سوريا لا تزال تلقي بثقلها على لبنان، وتنذر بضرورة اتخاذ تدابير أمنية تحسباً لأي طارئ.