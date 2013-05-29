السعودية تضبط 57 ألف قضية سرقة منها 65 سطو مسلح في 2011

بلغت قضايا السرقة التي حدثت خلال عام 2011 في السعودية 57396 قضية، فيما سجّلت التقارير الأمنية أن عدد قضايا "النشل" بلغ 4182 قضية، و65 قضية سطو مسلح وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة".

وكشف تقرير أمني عن أن منطقة الرياض احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد السرقات، إذ بلغ عدد القضايا المسجلة فيها 19460 قضية سرقة، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ13433 قضية، تلتها المنطقة الشرقية بـ5997 قضية.

وحلّت منطقة المدينة المنورة رابعة بـ4060 قضية سرقة، تلتها منطقة حائل بـ3087 قضية، ثم القصيم (2661 قضية)، وجاءت بعدها منطقة تبوك (2621 قضية). وجاء في التقرير أن منطقة عسير سجّلت 1981 قضية سرقة، تلتها منطقة الجوف بـ1721 قضية، ثم منطقة جازان بـ913 قضية سرقة، وبعدها منطقة الحدود الشمالية (649) ثم منطقة الباحة (627). وجاءت منطقة نجران مسجلة أقل قضايا السرقة بـ186 قضية سرقة فقط.