معركة فكرية!

كل اتجاه فكري صار يبحث عن وسائل وطرق للانتقام من الآخر. هذا مشهد بات يتكرر يوميًا في مجتمعنا، إذ يدعي ذوو الاتجاه المنفتح أو ما يسمى «ليبراليون» مع تحفظي على هذه التسمية التي لا تنطبق على معتنقي هذا الفكر في مجتمعنا، إن الرأي الآخر «المتشدد» يقوم بإقصائهم ومحاولة تجنيد أفراد المجتمع تجاه أطروحاتهم. أما الفريق الآخر فيبثون نفس الادعاء مع إضافة أنه لا مكان لهم في المنابر والإعلام والمؤسسات الثقافية. إذا نظرنا إلى الادعاء الأول، نجد فيه من الحقائق شيئا كثيرا، وهذا يعود إلى حقبة طويلة من الزمن عاش فيها معتنقو أفكار محمد سرور زين العابدين، الذي جاء من سوريا إلى السعودية حاملا معه فكر الإخوان المسلمين مع تشكيله بنكهة سلفية، وعُرف معتنقو أفكاره باسم «السرورية». لن أسهب في شرح تفاصيل تلك الحقبة، إلا أنني أعبر عليها عاجلاً لتوضيح أسباب الإقصاء الذي يدعيه أصحاب الاتجاه الفكري المنفتح، وهو أن السرورية احتلوا كل المواقع الحيوية، والمنابر المسموعة لزمن طويل، وصار من الصعب عليهم سماع صوت الطرف الآخر الذي ظل لسنوات طويلة خانعًا راضخًا لهم، ومن خرج عنهم رافضًا هذا الفكر فعقابه الويل والثبور، وكم سمعنا وشاهدنا من قصص لأشخاص طُردوا من أعمالهم أو جُمدوا وغير هذا من قصص جِراح التطرف الفكري.

الأمر الآخر، الذي يفتح للسرورية أبواب التأليب والاقصاء -بعض الأحيان- هو النموذج المنفتح، فالتنويريون ليسوا على شكل واحد أو فكر واحد، إلا أن المجتمع السعودي بكل مكوناته يتقبل الأنموذج الواعي، ويتعمد -بعضهم- إلى الاستفزاز بما يجعل هؤلاء يحصلوا على قبول دعوتهم في المجتمع، عندما تتم الإشارة إلى هذ الصور المتنوعة بما فيها من ألفاظ إلحادية، مما هو مرفوض لدى الجميع وليس لدى المحافظين فقط، هذه الصور يستغلها السروريون لتأليب الناس وصم آذانهم إلى حد مرحلة عدم التمييز!

أما النوع الثاني من الادعاءات، ففي غالبها لا تقوم على قاعدة صحيحة، فمن يدعي أن المحافظين لا مكان لهم في وسائل الإعلام فهو لم يصدق، إنما الصحيح هو أن «المتطرفين» فقط لا يحظوا بالقبول، لأن الإعلام أداة تنوير، ولا يمكن أن تُسلم منابره لمفاتيح الظلام، ولن أعدد أو أسمي المحافظين في وسائل الإعلام سواء من المشاركين الدائمين أو الضيوف، مع توضيح أننا جميعا محافظون إلا أن هذه التسمية لتوضيح الفكرة، من هنا فإن الواقع يُبطل حجتهم. بينما إذا نظرنا إلى الإقصاء من ناحيتهم -الطرف الأول- فنجد أنه يأخذ عدة أشكال، منها ما هو دفاعي، ومنها ما هو استخدام نفس السلاح الذي يستخدمه الطرف الآخر إذا ما سلمنا أن واقعنا الفكري هو عبارة عن «معركة»، في هذه المعركة من المُلاحظ أن في كثير من أشكالها تتوهج بلا شرف في الخصومة من الطرفين، فكلاهما نتيجة نشأة واحدة وتربية من منبع واحد!

الأمر الذي ينبغي توضيحه، هو ضرورة كشف الصورة من كل زواياها للمجتمع، الذي ما زال فيه أفرادا يعتقدون أن كل ملتحٍ «شيخ» وكل رجل حليق أو امرأة كاشفة وجهها هي من ذوي الاتجاه «الليبرالي»، وهذا هو مكمن الخطورة في الانسياق دون وعي، خصوصا للطرف المتشدد حيث إن التوعية في هذا المجال قاصرة، فلم تصل للمجتمع الرسالة جيدا، لذا لا يفرقون بين علماء هذا البلد وبين الدخلاء ودعاة الشهرة والاستعراض.

إن المعركة الفكرية لن تنتصر بطرف ضد الآخر، ولا باستغلال -أشخاص- لتصفية معارك فكرية أو شخصية، إنما بإيمان كل طرف بأفكاره وممارستها على أرض الواقع، والالتزام الأخلاقي يكون رابطًا بينهما!

نقلاً عن صحيفة "الجزيرة"