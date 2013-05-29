الداخلية السعودية تحقق في فيديو رجل الجوازات

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية بأنه قد صدرت توجيهات من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بإيقاف ومباشرة التحقيق مع رجل الجوازات الذي ظهر في مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين له وهو يعتدي بالضرب على مراجعين من الوافدين في جوازات جدة. ووصف بيان الداخلية التصرف بأنه "فردي مؤسف ومخالف لمبادئ وقواعد وضوابط العمل الأمني".

وشدد المتحدث الرسمي للجوازات على أنه لا يمكن القبول بهذا التصرف مهما كانت الأسباب، مبيناً أن الجهات المختصة قد باشرت تنفيذ توجيهات وزير الداخلية، تمهيدًا لتطبيق النظام بحق موظف الجوازات.

وكان مقطع الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 45 ثانية ونشر الأحد 26 مايو/أيار على موقع التواصل الاجتماعي "يويتوب"، قد أثار جدلاً واسعاً وموجة من السخط بين الأوساط السعودية، بعد أن ظهر موظف أمن الجوازات وهو يضرب عدداً من المراجعين من جنسيات آسيوية بحزامه الرسمي.

وامتلأ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمئات التعليقات حول الحادثة التي وقعت بمقر شعبة الوافدين في جوازات جدة في إطار حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.