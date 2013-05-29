"جدة" حفر ومطبات وطرق مظلمة

أكتبُ عن محافظةِ "جدة" مَعْتمدًا على ما قاله عضو المجلس البلدي فيها (د. منصور ناظر) حول الشكاوى التي يتلقّاها المجلس من المواطنين وتتمثّلُ في: "الحُفَر"، وبعدها "المبالغَة في المطبات"، تتلوهـما "طُرُقٌ مظلِمَةٌ" وصَفَها بأنـها "خطرٌ في كثير من الأحيان"، وبعد ذلك "تحويلاتٌ مروريةٌ تتزايدُ يومًا بعد يومٍ، مع المشروعات المتتابِعة والمتزامنة بمحافظة جدة" (صحيفة المدينة المنورة، 12 رجب 1434هـ، ص 11).

درجَ المجلس البلدي في هذه المحافظة على الانفتاح على المواطنين في: تطلعاتـهم وشكاواهم وآمالـهم من المشروعات التنموية، ومعالجة الخلل في أداء بعض الجهات المعنية بشؤون الـخِدْمات العامة في هذه المحافظة، عن طريق: استقبال المواطنين في مقر المجلس، وسماع قضاياهم من جهة، وشكاواهم من جهة ثانية، واستفاد المجلس من البوابة الإلكترونية، وبواسطتها يتلقى الشكاوى، والملحوظات، ومن خلال الرسائل المختلفة، وعن طريق الاتصال الشخصي بالمجلس، فضلاً عن قنوات الاتصال الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هكذا قال الرجُلُ، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال أيِّ مجلس بلدي، فَلَمْ تعدْ المجالس البلدية للمباهاة، أو لاستغلال النفوذ، أو لمجرد الشجب والاستنكار. المجالس البلدية هي الرئة التي تتنفسُ منها المناطق والمحافظات، ولكي تستنشق هواءً نقيًّا سليمًا خاليًا من الأوبئة والشوائب والأخطار، لا بُدّ أن يعي أعضاؤها أنـهم يمثلون المواطنين الذين انتخبوهم، ووضعوا الثقة فيهم، وحَمّلوهم مسؤولية أداء الأمانة. بَيْدَ أن الملاحظ أن أدوار بعض المجالس البلدية، تنتهي عند الرفع لأمانات المناطق، وأمانات المناطق لا تتساوى في الجَهْد والاهتمام، بعضها -من وجهة نظري- يعتورها كثير من القُصور، وحينما سئل الدكتور منصور ناظر: ما أبرز المعوقات؟ أجاب عن السؤال بقوْله: "على سبيل المثال لا الحصر، تعدُّد الجهات العاملة في نطاق واحد، ممّا يُعَسِّرُ التنسيق في بعض الأحيان"، وأضاف بعد ذلك نقطة مهمة "إشكاليةَ التمويل" وقال: "إن كل جهة لـها ميزانية محددة تتقاضاها، وقد لا يكون لديها مُخصص لعمل مشروعٍ ما، وليس لديها مُخَصص لتعديل أمر ما" الإشكالية إذا واضحة ومعلنة في محافظة جدة، فماذا عن بقية المحافظات المماثلة؟ هل هذه الأوضاع تنطبق عليها؟ هل تعلم بذلك الجهات المعنية المكلفة بأداء المشروعات؟ متى تتخلص محافظة جدة وما يماثلها من محافظات أخرى من: حفر تسود معظم شوارعها، ومطبات صناعية لا لزوم لـها، وطُرق مظلمة تخلو من الإنارة، وتحويلات مرورية معيقة لحركة النقل؟ أتوقف أمام ما قاله الدكتور منصور ناصر حينما سأله مندوب هذه الصحيفة (حسين الرابغي) عن التحويلات المرورية فأجاب "لا أخفيك تحدثنا كثيرًا بهذا الشأن مع: الأمانة، والجهات المسؤولة عن المشروعات، إلاَّ أنّ كثيرًا من المقاولين يتهاونون -بكل أسف- في بعض الأحيان، وبخاصة فيما يتعلق بالإشارات المضيئة، وعملية تنظيمها هندسيًّا، إضافة إلـى أنه في كثير من الأحيان، يفاجئ المقاول أثناء عمليات الحفر، بوجود تمديدات وخِدْمات لمشروعات سابقة، وشركات أخرى، ممّا يصعب عمل التحويلات على نحو مريح"!!

نقلاً عن صحيفة "المدينة"