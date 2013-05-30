إجابات غريبة ومضحكة لطلبة سعوديين تفاجئ المعلمين

تضمّنت أوراق اختبارات عدد من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية إجابات خارجة عن المألوف، في حين تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي نماذج منها ابتعد أصحابها عن روح الاختبار لتصل أحياناً إلى تهديد وسبّ المعلمين، فضلاً عن التضجر من صعوبة الأسئلة، وأخذ طابع التودد والاستعطاف واليأس من تجاوز الاختبار، وإجابات أخرى غريبة ومضحكة خارج المادة العلمية.

ووصف بعض المعلمين هذا السلوك بالظاهرة التي بدأت تأخذ طريقها للانتشار دونما رادعٍ، معربين عن أملهم في تطبيق اللائحة السلوكية قبل أن تصبح عادة لدى الطلاب.

بعض أجوبة الطلبة السعوديين في الامتحانات 1 ‹ › 2 ‹ › 3 ‹ › 4 ‹ › 5 ‹ › 6 ‹ › 7 ‹ › 8 ‹ › 9 ‹ › 10 ‹ › 11 ‹ › 12 ‹ ›

ومن جانبه قال المرشد الطلابي في مدرسة النووي الابتدائية بمحافظة أحد رفيدة عبدالله الشهراني، إن واجب المعلمين لمعالجة المشكلة، هو نصح وإرشاد الطلاب قبل انطلاق الاختبارات الفصلية أو النهائية، بعدم العبث بأوراق الاختبارات وكتابة إجابات غير مألوفة، ومتى ما ثبت ذلك يتم اللجوء للائحة السلوكية للحد من تفشي الظاهرة.

وكان أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة، قد بدأوا الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية بجميع مناطق المملكة، إذ يخوضون غمار الاختبارات لجني الحصاد الدراسي.

وهيأت وزارة التربية والتعليم إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير الأجواء المثالية التي يستطيع الطلاب والطالبات خلالها تقديم اختباراتهم بيسر وسلاسة، واستعدت كل القطاعات المعنية بموسم اختبارات.

وكانت الوزارة قد اعتمدت الخطة الزمنية لمتابعة الاختبارات والإدخال على نظام "نور" للفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الجاري من خلال اللجان المختصة في الإدارة العامة للاختبارات والقبول ومشرفي الاختبارات في إدارات التربية والتعليم، وذلك بعد أن أنهى أكثر من مليونين و700 ألف من صفوف التعليم الابتدائي، عملية التقويم الأسبوع الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمد الدخيني، أن الوزارة تعمل منذ وقت مبكر بجميع كوادرها على تهيئة الأجواء المناسبة لهذه الفترة مع الحرص على أن تسير الاختبارات وفق ما أعد لها من تخطيط في ضوء لوائح الاختبارات المعمول بها.

وأكد أن العمل سيكون وفق الخطة الزمنية المحددة للرصد وإظهار النتائج بما يضمن تسهيل عمليات الاستعلام والحصول على النتائج من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام المركزي "نور".