الحكومة .. أكبر رب عمل !

هل مهمة الدولة تعيين كل خريج أو مبتعث؟! مبدئيا، لا، فليس من مسؤولية الحكومات أن توظف الخريجين وإلا لتحولت إلى أكبر رب عمل في البلاد، إنما مسؤوليتها أن تسن الأنظمة وتضع السياسات التي تحفز القطاع الخاص وتخلق فرص العمل وتؤسس بيئة استثمارية نشطة!

وفي مجتمعنا السعودي تجتمع كل التناقضات، لدينا بطالة عالية النسبة مع وجود عمالة أجنبية تشكل ثلث عدد سكان البلاد، ولدينا جامعات ومعاهد وبرامج ابتعاث يفترض أنها تخرج لنا كفاءات وطنية مؤهلة مع وجود مئات الآلاف من العمالة الأجنبية الأمية «غير المؤهلة وغير المدربة» التي لا تملك من ميزة غير تكلفتها المنخفضة واستعدادها للعمل تحت أي ظروف وضغوط!

ولدينا أيضا هيئة لجذب الاستثمار الأجنبي، والاستثمار الأجنبي في أي بلد يعني أن تجذب أموال المستثمرين من الخارج لتساهم في دفع الدورة الاقتصادية والإنتاجية وخلق فرص العمل للمواطنين في الداخل، لكن ما حصل هو أن المزيد من فرص العمل خلقت للمزيد من العمالة الأجنبية!

حل مشكلة بطالة الخريجين لن يكون في خلق المزيد من الوظائف الحكومية التي لن تفعل غير زيادة تضخم الجهاز الحكومي، بل بمعالجة جذرية لأسباب عجز القطاع الخاص عن لعب الوعاء الأساسي لتوظيف طاقات البلد في الوقت الذي يتخم بالعمالة الأجنبية، فإذا كانت المشكلة في كفاءة وتأهيل المواطنين فيجب مراجعة أداء جامعاتنا ومعاهدنا وبرامج ابتعاثنا، أما إذا كان الخلل في حرص القطاع الخاص على ميزة انخفاض تكلفة العمالة الأجنبية، فإن الحاجة إلى إعادة صياغة علاقة ودور القطاع الخاص بالمجتمع وأنظمته يصبح ضروريا حتى لا يكون المجتمع مجرد ضرع يحتلب بلا مقابل!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"