السجن 25 عاماً للمتهم بمحاولة اغتيال السفير السعودي

قال مراسل "العربية" في واشنطن إن محكمة مانهاتن الفيدرالية، قضت بالسجن 25 عاماً على الأميركي من أصل إيراني، منصور أرباب سيار، المتهم بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، عادل الجبير.

وأقر سيار البالغ 57 عاماً، ويقيم في ولاية تكساس، ويحمل الجواز الإيراني بأنه مذنب في أكتوبر/تشرين الأول بتهمتي التآمر والقتل مقابل أجر.

وكان أرباب سيار الذي ولد في إيران قد اعترف بأنه كان موجهاً من قبل مسؤولين عسكريين إيرانيين للذهاب إلى المكسيك في مناسبات متعددة من فصل الربيع إلى خريف عام 2011 لترتيب محاولة الاغتيال.

من جهتها، وصفت الحكومة الأميركية في أوراق قدمتها إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، المؤامرة التي خطط لتنفيذها منصور أرباب سيار مع أفراد من الجيش الإيراني بالجريمة الخطيرة للغاية.

وقالت الحكومة الأميركية "إن أرباب سيار قال للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في تصريحاته بعد اعتقاله: إنه كان قد طلب مليون دولار على الأقل لتنفيذ المؤامرة، بالإضافة إلى 25 ألف دولار حصل عليها من قوة القدس، وهو فرع من الحرس الثوري الإيراني الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية في عام 2007 بأنه داعم للمنظمات الإرهابية وحركة طالبان".