جدة: حادثة الاعتداء في "الجوازات" تتكرر

بعد مرور أقل من أسبوع على حادثة الجوازات، التي هزت الرأي العام السعودي، ودفعت وزارة الداخلية بالأمس الأربعاء إلى إيقاف ومباشرة التحقيق مع رجل الجوازات، الذي ظهر في مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين له وهو يعتدي بالضرب على مراجعين من الوافدين في جوازات جدة، ها هي المخالفة تتكرر. إذ وقف وفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة على حادثة اعتداء مماثلة حدثت أمامهم أثناء تفقدهم أمس مكتباً بمقر الجوازات في جدة.

وفيما تحدثت وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن طوابير تنتظم منذ الفجر أمام المديرية العامة للجوازات في الرياض للحاق بمهلة تصحيح الأوضاع، أشارت صحيفة الحياة إلى وجود طوابير مماثلة في جدة، ونقلت عن مسؤول كبير في المديرية قولهم إنهم لم يتوقعوا تلك الأعداد الكبيرة التي تتزايد كل يوم، وتضطر أفراد الجوازات للعمل من السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل.

اعتداء على مرأى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

ورصدت جولة نفذتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة أمس على إدارة الجوازات في محافظة جدة، حدوث اعتداء على المراجعين من أحد أفراد الجوازات أمام وفد الجمعية، الذي زار مكتب الخصائص الحيوية في المديرية العامة للجوازات بجدة، إضافة إلى عدم إجادتهم للغات التي يتواصل بها المراجعون، بحسب ما أكد المشرف العام على الجمعية الدكتور حسين الشريف.

وجاءت الجولة على خلفية انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد منسوبي الجوازات، وهو يقوم بمعاملة غير لائقة للمراجعين، فضلاً عن بطء الإجراءات المتبعة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وقلة أجهزة البصمة.

