حرس الحدود السعودي يحبط محاولة تهريب 2063 كجم من الحشيش

أحبطت دوريات حرس الحدود محاولة تهريب 2063 كجم من مادة الحشيش المخدر للسعودية، وأكثر من 128 ألف كجم من نبتة القات خلال الأسبوعيين الماضيين.

وكانت قوات حرس الحدود السعودي قد كشفت في وقت سابق من عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 14 طناً من مادة الحشيش المخدر، وأكثر من خمسة ملايين حبة مخدرة.

وبيّن العميد الغامدي أن رجال حرس الحدود قد تمكّنوا من القبض على 159952 متسللاً حاولوا دخول الأراضي السعودية بطريق غير مشروع، فيما أحبطت الدوريات محاولة تهريب 5069 قطعة سلاح و125000 من الذخيرة الحية، بالإضافة إلى 119 كيلوغرام من المواد المتفجرة وقبضت على 3339 مهرباً.

وأكد العميد الغامدي أن هذه الإحصائيات تمثل جهود دوريات حرس الحدود خلال الفترة من الأول من محرّم إلى نهاية شهر جمادى الآخرة 1434 هـ، مهيباً بحرص وزير الداخلية ونائبه وجهود القيادات والأفراد في حرس الحدود.

وألقي القبض على 22425 منهم في الستة أشهر الماضية على حدودها مع اليمن التي تمتد لأكثر من ألفي كلم.

وكشف المتحدث الرسمي لقوات حرس الحدود في منطقة نجران النقيب علي بن عبدالله القحطاني أنه تم ضبط 336 مهرباً و22089 متـسللاً من جنسيات مختلفة في المنطقة الجنوبية من المملكة مع الحدود اليمنية.

وكشف المتحدث عن إحباط تهريب 6156 كلغ من مادة الحشيش المخدر وعدد 22 حبة من الحبوب المخدرة و5 زجاجات خمر و145 ذخيرة منوعة، والقبض على 28 سيارة تم استخدامها في عمليات التهريب ونقل المتسللين.

وكانت قوات حرس الحدود أعلنت في وقت سابق أنها قبضت على 1592 أجنبياً حاولوا دخول السعودية عن طريق حدودها مع اليمن عند منطقة عسير.