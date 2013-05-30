سطو "فاشل" على بنك محلي في مدينة الدمام

فوجئ موظفو أحد البنوك المحلية في شارع الظهران بمدينة الدمام، بتلفيات في بعض الأبواب الخارجية لمبنى البنك التي تشير إلى محاولة فاشلة من قبل شابين لسرقة البنك وفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية.

وقام الشابان بدخول البنك وفتح بعض الأدراج والعبث بالمحتويات أملاً في الوصول إلى أي طريق إلى خزانة البنك إلا أن محاولاتهما باءت بالفشل.

وقالت مصادر إنه عند توجه أحد موظفي البنك صباحاً لمباشرة عمله شاهد شيئاً غريباً في الأبواب، ولاحظ عليها إحداث تلفيات في محاولة فاشلة لسرقة البنك، ما رجح معه المصدر وجود محاولة للسرقة في فترات الليل المتأخر لدخول البنك قبل توجهه مباشرة لإبلاغ الجهات المختصة لمتابعة الموضوع، والكشف عما إذا كان خلف تلك المحاولات مجموعة كان غرضها سرقة البنك.

وأفاد بأنه تم العبث ببعض المحتويات الخاصة في مقر الفرع داخل الأدراج الخاصة بالموظفين، واستخدم الجانيان بعض المفاتيح وهما لا يعلمان بأن كاميرات المراقبة ترصد تحركاتهما، واتضح أن أحدهما ملثم والآخر كاشف عن وجهه.

واستغرب بعض مراجعي البنك من إغلاقه طيلة صباح الاربعاء، وتردد على لسان البعض أن البنك أغلق أبوابه بعد أن فوجئ أحد موظفي البنك بالعبث بمحتويات الأبواب الخارجية ووجود بعض التلفيات، لذا علق العمل لترك المجال للجهات المختصة حتى تتابع عملها عن طريق أخذ البصمات والتحقيق في الموضوع للوصول للمجرمين.

ومن جهته، أكد الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أنه ورد صباح أمس الأربعاء بلاغ من ممثل أحد البنوك المحلية، مفيداً فيه باكتشافهم تلفيات في بعض الأبواب الداخلية للمبنى وعبث ببعض المحتويات.

وأضاف أنه "باشر المختصون بمركز شرطة جنوب الدمام إجراءات الضبط الجنائي في البلاغ، فيما تبين أنه لم تفقد أي مبالغ مالية أو تجهيزات خاصة من البنك، مبيناً أن قسم التحقيقات والبحث والتحري بالشرطة شرع في العمل بغية الكشف عن ملابسات الواقعة.