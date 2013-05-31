أسراب من الجراد تغطي السماء وتجتاح "تربة" في مكة

هاجمت أسراب من الجراد مساء أمس محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة، وانتشرت على مساحات واسعة في المزارع والميادين العامة والحدائق وباتت تهدد بإتلاف المحاصيل الزراعية هذا العام، بسبب كثافة أعدادها التي غطت سماء المنطقة.

وقال مدير فرع الزراعة بتربة المهندس، أحمد الحربي، إنه جرى إبلاغ المركز الوطني لمكافحة الجراد بالموقف، فيما تم تكليف العديد من فرق مكافحة الحشرات صباح اليوم بأعمال الرش ومتابعة سير الجراد الذي من المتوقع أن يتجه لمحافظة بيشة ومن ثم لليمن ضمن رحلته السنوية.

من جانبه، أفاد أحد سكان تربة أن أسراب الجراد التي هاجمت المنطقة تشكل خطورة بالغة على المحاصيل الزراعة لشراهتها، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الجراد تسمى الزعيري وهي من الأنواع المفضلة بالنسبة للذين يأكلون الجراد في جميع أنحاء المملكة. وذكر أن أعدادا كبيرة من المواطنين أخذت في جمعه لتناوله اعتقادا منهم أنه يساعد على الشفاء من بعض الأمراض.

