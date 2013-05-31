الشورى يناقش "الخدمة المدنية" عن تأخير الأوامر الملكية

يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته الاعتيادية، الأحد، وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك حول خطط وزارته لتوظيف السعوديين والقضاء على ملف البطالة ومحاربة الفساد.

وكشف رئيس اللجنة المالية في المجلس، الدكتور سعد مارق لـ"العربية.نت" أن حضور الوزير للمجلس جاء بطلب من الأعضاء الذين سيناقشون معه التقرير السنوي للوزارة وبعض الأمور المتعلقة بملف البطالة.

كما سيتم منح المواطنين فرصة تقديم أسئلتهم للوزير عبر موقع الوزارة، وسيطّلع الوزير الدكتور البراك أعضاء المجلس خلال الدعوة التي قدمتها له لجنة الموارد في المجلس على توجهات الوزارة وخططها المرحلية والمستقبلية لتطوير أداء الوزارة والأنظمة ذات العلاقة بالتوظيف والترقيات وشغل الوظائف الشاغرة.

كما سيجيب الدكتور البراك عن أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم حول أداء الوزارة وإنجازاتها وخططها المستقبلية.

ويتوقع أن تكون الجلسة ساخنة وحافلة بالقضايا المهمة والمداخلات، ومن المنتظر أن ينتقد أعضاء الشورى عدم إشغال الوظائف الشاغرة وتزايد تلك الوظائف على مر السنوات، إضافة لبطء أداء وزارة الخدمة المدنية في العمل بالتوجيهات والأوامر المتصلة بتثبيت العاملين على بند العقود.

وسيناقش الأعضاء والعضوات ما يرونه تشدداً وتعقيداً واستحداثاً بشروط وحيثيات تفضي إلى تقليص من يمكن أن تشملهم الأوامر بالتعيين أو التثبيت.

وكشفت مصادر أن الأعضاء سيناقشون الوزير حول قضايا تتعلق بالتجميد الوظيفي، وكذلك ضرورة إعادة النظر في السلم الوظيفي في ضوء ما تم الأخذ به من حد أدنى للرواتب والأجور، إضافة الى حقيقة تبادل الاتهامات بين وزارة الخدمة المدنية والقطاعات الحكومية في عدم تعيين الموظفين، ومدى التزام الوزارة بالأوامر الملكية الخاصة بالتعيينات وشبهة عدم تنفيذها، والالتزام بها أو تأخيرها، كما سيسأل أعضاء المجلس عن قضايا الفساد في وزارة الخدمة المدنية ومدى التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.