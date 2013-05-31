تجارب مخبرية على مضادات فيروسية لمكافحة كورونا

بعد ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في السعودية إلى الـ21 شخصاً، كشفت وزارة الصحة أن هناك نوعين من المضادات الفيروسية يجري استخدامها حالياً في علاج بعض الحالات، أثبتت فعاليتها في التجارب المخبرية، إلا أن مدى استجابة المرضى لها لا تزال تحت التحليل والدراسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية أن مصدر الفيروس وعلاقته بالبيئة لا يزالان تحت البحث، رغم إشراك باحثين ومعامل دولية من أوروبا وأميركا في دراسة هذا الأمر.

أما عن وجود عودة قوية لفيروس كرونا هذه الأيام قياسا بالحالات التي أعلن عنها خلال اليومين الماضيين، بين مرغلاني أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الحالات الجديدة التي أعلن عنها مؤخراً تمثل تفشيا جديدا للمرض، وإنما هي مرتبطة بالمجموعة السابقة وفي المنطقة نفسها.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 38 شخصاً توفي منهم (21) حتى الآن، وذلك بعد وفاة ثلاثة مرضى في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية ممن أعلن عن إصابتهم سابقاً بالمرض.

في حين وصل عدد المعافين من المرض 9 أشخاص منذ أول إصابة تم تسجيلها بالمملكة، فيما لا يزال 8 آخرون ثبتت إصابتهم بالمرض يتلقون العلاج في عدة مستشفيات.