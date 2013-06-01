انطلاق موقع "حافز" بنسخته الجديدة اليوم

تنطلق اليوم النسخة الجديدة من التسجيل الأسبوعي لبرنامج "حافز"، والذي يدشنه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويهدف صندوق تنمية الموارد البشرية من هذه النسخة تسهيل التواصل المتبادل مع الباحثين عن عمل، وإيصال المعلومات إليهم لتقديم الخدمات المناسبة التي تساعد في تلبية احتياجات الباحثين عن عمل، إضافة إلى إيجاد فرص وظيفية تتلاءم مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وتحتوي النسخة الجديدة للتسجيل الأسبوعي على واجهة موحدة تتضمن أربعة أقسام: القسم الإعلامي، وقسم الواجبات، وقسم الاستبيان، وقسم جمع البيانات.

ويتضمن القسم الإعلامي أخبار ومستجدات برنامج "حافز"، أما قسم الواجبات فيوضح الالتزامات التي يجب على المستفيد أن يقوم بتأديتها.

أما بالنسبة لقسم الاستبيان، فهو يعنى بملء الاستبيانات التي تهدف للتعرف على المزيد من المعلومات عن المستفيد واحتياجاته مما سيسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة له، وأخيرا قسم جمع البيانات الذي يسمح بإكمال البيانات وتحديثها بشكل ميسر.

وأكد مدير عام الصندوق بالإنابة الدكتور عبدالكريم النجيدي على أهمية حرص المستفيدين على التسجيل الأسبوعي، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على التواصل مع المستفيدين لتحقيق العديد من الأهداف ومنها على سبيل المثال، إخطارهم في حالة إيجاد فرص عمل ملائمة تتوافق مع مؤهلاتهم.