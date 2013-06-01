دراسة: 10 ملايين مدخن بالسعودية في العام 2020م

توقعت دراسات نمو أعداد المدخنين في السعودية من خمسة ملايين حالياً إلى 10 ملايين مدخن بحلول عام 2020م، فيما بررت الدراسات ارتفاع أعدادهم بقلة برامج التوعية التي تتبناها الجهات المعنية.

وحذَّرت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، بحسب ما نقلت صحيفة "الجزيرة"، من ارتفاع عدد المدخنين في السعودية، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، والذى تُنظمه منظمة الصحة العالمية في 31 من مايو كل عام.

وأظهرت دراسة تضمنها كتاب بعنوان "ظاهرة التدخين في المجتمع السعودي" أعده السعودي سلمان العمري، أن إغراء وتشجيع الزملاء والرفاق للشبان جاءت في مقدمة دوافع التدخين بنسبة 37.9%، فالتجربة الشخصية بنسبة 12.26%، ثم تقليد أحد أفراد الأسرة بنسبة 22.61%، فالرغبة في زيادة الثقة بالنفس وتأكيد الذات بنسبة 16.21%.

ودعا الأمين العام للجمعية الدكتور كامل سلامة مرضى السكر المدخنين أن يلتحقوا ببرامج التوقف عن التدخين، وتقليل عوامل الخطورة التي يتسبب بها التدخين المباشر والسلبي.

وأبان أن التدخين يؤثر على المناعة وقوة العظام وكفاءة أداء الأعمال، كما يزيد من أيام المرض لديهم، والمضاعفات الطبية ودخولهم للمستشفيات مما يشكل هدراً اقتصادياً على الدولة.

ولفت إلى أن، "المدخنين من مرضى السكر يحتاجون إلى التوقف عن التدخين والتأكد من أن مستويات الدم والدهنيات لديهم ضمن المعدلات الموصى بها، ونصح بمراقبة أوزانهم وممارسة التمارين الرياضية المنتظمة وألا يكون الطعام بديلاً عن التدخين".