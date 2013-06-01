قبيلة تمنع النساء من حفلات الزواج "توفيراً للنفقات"

منعت إحدى القبائل السعودية، النساء من حضور حفلات الزواج بحجة تخفيض النفقات. ووفقاً لصحيفة "اليوم" فإن إحدى قبائل الشلالحة من "مطير" منعت النساء من حضور حفلات الزواج فيما يُكتفى بالرجال، واضعة ذلك كقانون خاص بها بدءاً بالفترة القريبة الماضية بإقامة عدة احتفالات زواج بحضور الرجال ومنع حضور النساء، وقد لقي هذا الموقف استحساناً من كبار السن بالقبيلة ومعارضة من الشباب والنساء. وأصبح ملزماً حتى لمن يتزوج من خارج القبيلة من الأبناء أو البنات.

وعزا متخذو القرار شرطهم هذا لما له من إيجابيات لمنع تكبد العوائل التنقل من مدينة إلى أخرى لحضور المناسبات، وما يحدث من تكاليف مادية على الأزواج من شراء فساتين المناسبات التي تنهك بعض الأزواج، وما يكلف حفل السيدات وغيره في احتفالات الزواج من تكاليف باهظة.

ورأى مقترحو القرار في القبيلة، والذي لاقى استحساناً، أنه بذلك لن تكون هناك حاجة لإقامة حفل للسيدات وشراء فساتين للمناسبة وارتياد المشاغل ومحلات الكوافير.