"الواتس أب" يكشف وفاة طالب سعودي في أستراليا

لم يظهر "هاني" في برنامج المحادثات "الواتس أب" لأكثر من يوم واحد، ليكون ذلك كافياً لدى صديقه حسام حريب كي يبدأ الكشف عن سبب غياب صديقه في حادثة غريبة، حيث توفي المبتعث هاني بن سالم النواف، وبقي يومين دون أن يعرف أحد مفارقته للحياة في منزله بمدينة ولونجونج بولاية نيو ساوث ويلز جنوب أستراليا.

وأوردت صحيفة "عكاظ"، نقلاً عن والد زوجته أحمد علي اليافعي، قصة الوفاة، ونفى المتحدث ما أشيع حول علاقة ذلك بمرض الفشل الكلوي، حيث زرعت له كلية في الصين قبل عامين. وقال "غادر هاني المملكة قبل شهر واحد، بعد أن أمضى أربعة أشهر في جدة، وطلب مني إبقاء زوجته وطفله ذي الأربع سنوات لحين صدور التأشيرة الخاصة بهما، وقد جرت العادة على أن يتصل بنا كل يوم، إلا أن اتصاله في تلك الليلة انقطع، فأبلغت زوج ابنتي الثانية حسام فيصل حريب، وهو يدرس في سيدني التي تبعد عنه 180 كيلومتراً، بالاطمئنان عليه، وبعد ساعات أورد إلينا الخبر المحزن بوفاة هاني".

وروى من جهته صديقه حسام حريب، تفاصيل الكشف عن وفاة هاني، حيث لاحظ بعد اتصال والد زوجته عليه عدم ظهور هاني في برنامج المحادثات «واتس أب» لأكثر من يوم واحد، فاتصل بصديقه محمد المعيقلي الذي يدرس في سيدني مع هاني، وأبلغه أنه ذهب لمنزله، فلم يستجب رغم تكرار قرع الجرس وطرق الباب، وأنه سأل جيرانه فلم يعرفوا عنه شيئاً، فاضطر حينها للقفز إلى شرفة شقته في الطابق الأول، وفتح الباب، فوجده منكفئاً على أوراق بحثه (الدكتوراه) أمام جهاز الحاسب، ليتم نقله إلى المستشفى لمعاينته، وهناك صدر تقرير يفيد بوفاته قبل 30 ساعة.