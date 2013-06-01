فيديو جديد لمجزرة تطال "الضبّان" في صحراء السعودية

قام مجموعة من الشباب السعودي باصطياد عشرات "الضبان" في الصحراء وسلخها، كما يظهر الفيديو الذي انتشر قبل ساعات في موقع اليوتيوب.

ويظهر الفيديو "مجزرة" حقيقية لـ"الضبان" فقد كانت تلك الزواحف ملقية في الأرض بكثرة، ويبدو الشباب سعداء بصيدهم الوافر، ومنهمكين بسلخ جلودها وتحضيرها للوضع في "ثلاجة صغيرة".

وكان عدد من المدافعين عن البيئة دعوا في أوقات سابقة إلى منع صيد "الضب" وخصوصاً من أجل "الترفيه"، بيد أنه في ظل غياب وجود قانون لحظر صيد "الضبان"، فما زال الكثير من صائدي الضبان يقومون بصيد كميات كبيرة منها، كما هو مبين في الفيديو الذي ظهر مؤخراً في أحد صحاري المملكة.