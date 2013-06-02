الحداثة المضغوطة

مرت كوريا الجنوبية بفترة احتلال ياباني تمتد إلى 35 عاما انتهت بهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية ولكن عملية الاستعمار تلك أهدت كوريا الجنوبية فيما بعد طرق إدارة متقدمة وقدرة على الانفتاح على الآخر مكنتهم من تحقيق معجزة تقدم في زمن وجيز مقارنة بمسيرة الأمم في التطوير والتحديث.



إن أولى أولويات نجاح أي عملية تنموية هي بكل تأكيد التعليم، فالمعلم على سبيل المثال في كوريا الجنوبية يحظى باحترام المجتمع وتعتبر مهنة التعليم من أفضل المهن ومن الأكثر دخلا وهو ما حتم على كفاءاتهم الانخراط في سلك التعليم وكان أثر ذلك واضحاً على مسيرة التعليم وثقافة التعلم حيث أن الطالب في وقت سابق كان يحظى بيوم واحد فقط للراحة قبل أن يتم إضافة يوم آخر، وبالرغم من ذلك يتعلم الطلاب 260 يوماً في العام وهو معدل يعد مرتفعاً مقارنة بمعدل التعليم في أمريكا وأوروبا فضلا عن استخدام نظام التعليم الذكي والذي يتيح فرص التعلم الحر والتعلم التقني، كما أن الأسر من أجل تعليم أبنائها وتأهيلهم توفر 8% من مداخيلها فضلاً عن تعلم الطلاب لفترة مسائية لمزيد من التعلم، مزيد من المعارف والمهارات التي تنعكس على إنسان المستقبل.



يرى بعض المراقبين أن ما حققته كوريا الجنوبية هو حصاد تركيزهم بعد الحرب الكورية على التعليم من أجل المستقبل كما أسموه وكحصيلة لما تحقق نجحت كوريا الجنوبية في صناعة أجيال متقدمة قادرة على أن تقود شركاتها الوطنية إلى مصاف الشركات العالمية يشارك في قيادة وتطوير تلك الشركات كفاءات من مختلف دول العالم، وينصب اهتمام تلك الشركات على برامج للأبحاث والتطوير تشارك فيها الجامعات الوطنية، وتخصص بعض تلك الشركات إلى معدل يصل إلى 6% من أرباحها للأبحاث والتطوير والنتيجة الحتمية لمثل تلك المخصصات نجاح الشركات الكورية في غزو منتجاتها مختلف دول العالم، بل وحرص بعض الباحثين المهاجرين إلى العودة وتنفيذ ابتكاراتهم في بلدهم بالرغم أن كونهم يتقاضون مداخيل مالية أقل في وطنهم ولكنها ثمن الرغبة في المساهمة في تطوير المجتمع، إنها رغبة الأمم في النجاح تجعل من باحثيها وكفاءاتها ومفكريها يجندون طاقاتهم في سبيل مستقبل أنجح لأجيالها وهو ما ترجمته كوريا الجنوبية وشركاتها التي تحتل مواقع متقدمة في العديد من الصناعات لاسيما الأجهزة الذكية والمركبات حيث تحتل شركة هونداي الكورية على سبيل المثال المرتبة الخامسة على مستوى العالم في صناعة السيارات.



ما حدث في كوريا يطلق عليه علماء الاجتماع بالتنمية المضغوطة حيث ما تحقق من تقدم تحقق في غضون خمسين عاماً فقط وعلينا أن نستفيد من مثل هذه التجارب لاسيما وأن مقومات النجاح متوفرة يبقى توجيهها للمستقبل.

نقلاً عن صحيفة "لرياض".