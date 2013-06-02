المواصفات والمطازيز

المواصفات والمقاييس هي أساس الإتقان، فمتى كانت دقيقة ومتى تم تطبيقها بدقة ستحصل بكل تأكيد على جودة عالية ومنتج «يبيض الوجه»، وأما إن لم تكن تتبع لأي مقاييس فبكل تأكيد ستحصل على جودة «مفقعة» ومنتج «يسود الوجه». وهنا يكمن الفرق بين مشاريع الدولة التي أوكل تنفيذها لأرامكو، وبين مشاريع الدولة التي تم تنفيذها بواسطة بعض الشركات المعروفة، فبينما أرامكو تطبق نظام الجودة في إدارة المشروع متبعة المواصفات والمقاييس العالمية التي لها عشرات السنين، تقوم الشركات «إياها» بتسليم مشاريع الدولة إلى شركات أصغر فأصغر ثم أصغر إلى أن تصل إلى عقد «باطني» مصاب بإمساك في الإنجاز وإسهال في الجودة أجلكم الله. ولهذا لا نستغرب فوز أرامكو «ببياض الوجه» بينما فاز البقية ببطون منفوخة وجودة «مفقعة».

وفقا لـ صحيفة "الشرق"