اندلاع حريق في أرشيف شرطة مكة المكرمة

تمكنت خمس وحدات من الدفاع المدني متنوعة الاختصاص في مكة المكرمة، من السيطرة على حريق نشب في غرفة مختزلة من ممر تقدر أبعادها بـ4×5 م تقع بالدور الأرضي في مبنى شرطة العاصمة المقدسة الواقع بحي المعابدة، وتشير مصادر لـ"العربية" إلى أن هذه الغرفة كانت تستخدم كأرشيف قديم تابع لإدارة المتابعة.

وقال الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العقيد علي المنتشري: "إن سرعة وصول فرق الدفاع المدني في الوقت المناسب ساهمت بشكل كبير في السيطرة والحيلولة دون انشار الحريق إلى المواقع المجاورة".

وأضاف "كما تم في الوقت نفسه إخلاء كامل موظفي المبنى، حيث عملنا على المباشرة بإحاطة المبنى بوحدات الإطفاء من الجهة الأمامية والخلفية".

من جانبه، أشار العميد خلف المطرفي، مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، إلى أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح، وما ازال التحقيق جارياً للتعرف إلى أسباب الحادث ومقدار الخسائر المادية.