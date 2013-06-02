جامعيات يعملن في نقش الحناء وأرباحهن تصل لـ70 ألف ريال

استغلت خريجات جامعيات موهبتهن في رسم زخارف الحناء على أيدي "العرائس"، في موسم الزواجات، وكذلك قريبات العروس، وعملن على تنميتها، خاصة أن ربح بعضهن كل موسم زواجات يصل إلى أكثر من 20 ألف ريال شهرياً، كما أن منهن من تكسب أكثر من 70 ألف ريال خلال عام. وفقاً لصحيفة "الشرق".

وذكرت العاملة في نقش الحناء فاطمة العسكري (حاصلة على شهادة كيمياء حيوية من جامعة الملك سعود) أنها بدأت في نقش الحناء في عمر التاسعة، فكانت كثيرة المراقبة للحنايات في عائلتها، اللاتي يمتلكن ذات الموهبة، مشيرة إلى أن نقش الحناء فنٌّ لا يُجيده إلا من لديه مهارة، وبيّنت أن النقش في السابق كان يعمل عبر أعواد خشبية، ولم يكن متقناً مثل الآن، حيث يتم في الوقت الحالي الاستعانة بالقموع، وحشوها بالحناء بعد نخلها وعجنها، وقالت إن "هناك 22 عروساً حجزنها لشهر شعبان لتنقش لهن الحناء يوم زفافهن".

وأضافت: "أذهب بنفسي لمنزل العرائس، ويستغرق عمل الحناء للعروس الواحدة خمس ساعات، كما أنني أتقن نقوش الحناء الإماراتية والهندية والسودانية والبحرينية، وغالبية الإقبال يكون على الحناء الهندية، والأسعار تتراوح بين 300 و600 ريال". وأكدت أن العمل المستقل هو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه المرأة.

وأفادت الحناية نرجس العبدالله (حاصلة على بكالوريوس في علم النفس) بأنها تفوَّقت في النقوش الإماراتية، ويُقبل عليها الزبائن من كل حدب وصوب، مشيرة إلى أن دخلها الشهري يصل أحياناً إلى 20 أو 25 ألف ريال، رغم أن أسعارها رخيصة مقارنة بباقي الحنايات.

وتقول نرجس: "لو عملت بشهادتي الجامعية لما كنت سأربح ذات الربح الذي يرزقني به الله حالياً، فأنا أحب عملي، وأخلص فيه، وأجد سعادة كبيرة حين أجد قبولاً بين الناس، لذا لا أرفع أسعاري لأحافظ على زبوناتي".

وأشارت إلى أنها تعمل في الحناء منذ ما يقارب 10 سنوات، وقد بدأت بعد تخرجها في الجامعة مباشرة، وكرَّست كل يومها لهذا العمل، فلا تشعر بملل أو تعب، وبيّنت أنها استطاعت أن تبني منزلاً لها ولأخواتها اليتيمات من خلال هذا العمل.

وأوضحت العاملة في نقش الحناء هدى درويش (موظفة في إحدى الشركات) أن أول تجربة لها في الحناء كانت في الصف الأول متوسط، حيث نقشت على يد إحدى قريباتها يوم زفافها، مؤكدة أن طريقة عمل الزخارف تختلف من عاملة لأخرى، مبينة أن سعر الحناء ارتفع عن السابق، لذا قامت برفع أسعار نقوشها، ويبلغ دخلها السنوي من الحناء 78 ألف ريال، والشهري 6500 ريال، فيما تتقاضى من وظيفتها في الشركة 1800 ريال.

ومن جهة أخرى، أكد اختصاصي الجلدية الدكتور أنس قادر، في مستشفى عنك العام، أن الحناء الطبيعية لا تسبب مشكلات عند وضعها على البشرة، إلا أن المواد المضافة لها، مثل: البنزين، والميسو، تسبب مشكلات للبشرة، وقد تؤدي إلى احمرار الجلد، وانتفاخه، والإصابة بحكة شديدة.

وأوضح أن إضافة البنزين على الحناء لتعطي لوناً غامقاً أمرٌ غير علمي، ولكنه من اختراع السيدات العاملات في الحناء، ويُستحسن أن تضاف الحناء على الجلد من دون أي إضافات كيميائية، للوقاية من الأمراض الجلدية.