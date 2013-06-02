20 فرقة دفاع مدني تسيطر على حريق ضخم في الرياض

اندلع حريق فجر الأحد 2 يونيو/حزيران في مستودعات وأحواش تقع جنوب العاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة الواحدة فجرا وحتى الساعة السابعة صباحاً. وتمكنت 18 فرقة إطفاء تابعة للدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، لـ"العربية.نت"، إن "الحريق اندلع في تمام الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم، في منطقة المنصورية جنوب الرياض".

وأضاف "استطاعت فرق الدفاع المدني، والمكونة من 8 فرق إطفاء و4 فرق إنقاذ و6 فرق مساندة، من إخماد الحريق، واستمرت العملية حتى صباح الأحد".

والأسبوع الماضي، تسبب ماس كهربائي في حريق بمستشفى الملك خالد في حائل، وتم إجراء عمليات الإخلاء دون وقوع إصابات أو اختناقات أو وفيات.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق، من استخدام التوصيلات والأفياش الكهربائية رديئة الصنع، والتي تعتبر سببا في اشتعال النيران.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، أخمدت فرق إطفاء حريقا في مركز تجاري في جدة. ووقع الحادث في ممر منطقة المطاعم في الدور الثاني محدثاً دخاناً كثيفاً.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من محاصرة ألسنة اللهب، بعد إخلاء المركز من الزائرين.