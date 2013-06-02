لجنة التعديات في مكة تواصل إزالة مواقع البناء المخالفة

قامت لجنة التعديات ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة، بحملة إزالة عدد من التعديات والمواقع غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية، والتي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية، وذلك بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وقال المهندس فهد بن مرزوق البشري، رئيس بلدية الشرائع الفرعية، إن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.

ومن جانبه، أشار المهندس لؤي عاشورن مدير الإدارة الفنية ببلدية الشرائع الفرعية، إلى أن البلدية قامت بحملة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، شملت عدة مواقع في مخططات الراشدية ومخطط 5، حيث تمت إزالة عدد من الأحواش غير النظامية والتي قدرت مساحتها بـ12 ألف متر مربع، وهي مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.

وأكد أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيراً إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.