"الشؤون البلدية" تكثف حملتها على المنشآت الغذائية

أعلنت الشؤون البلدية والقروية عن تعميم الجولات الرقابية المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية في السعودية بعد نجاح الحملة التي نفذتها أمانة منطقة الرياض، والتي كشفت مئات المخالفات في المطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية خلال فترة وجيزة.

وشددت الوزارة في بيان لها على أنها تخطط لتفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فعالية الأداء الرقابي، وتطبيق اللوائح والاشتراطات البلدية الخاصة بتصنيع وتوزيع وبيع المواد الغذائية والإجراءات الاسترشادية الهادفة لحماية الصحة العامة وسلامة المستهلكين لمنتجات الغذاء.

كما أكدت الوزارة أن جهود أمانة منطقة الرياض في الرقابة، تمثل تطبيقاً عملياً ميدانياً للدليل الاسترشادي الذي أعدته الوزارة لتفعيل الآليات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية، تمهيداً لتعميمه على بقية الأمانات والبلديات التي يقدر عددها بـ285 بلدية في مختلف مناطق السعودية. على ضوء ما يتم رصده من ملاحظات، سواء من جانب فرق الرقابة الميدانية أو المواطنين، وكذلك أصحاب المطاعم ومحلات بيع المنتجات الغذائية أنفسهم للوقوف على كافة الأسباب والمشكلات ذات العلاقة والتقييم الشامل لفاعلية الإجراءات الرقابية وتصحيح أي قصور أو سلبيات على أسس علمية سليمة، ووفق منهجية تضمن استمرارية هذه الحملات وتحقيق أهدافها.

وثمنت الوزارة تجاوب المواطنين مع جهود أمانة الرياض وتفاعل وسائل الإعلام مع نتائجها، وما كشفت عنه من مخالفات تهدد صحة المستهلكين، مؤكدة أن: "الدليل الاسترشادي يهدف إلى استمرارية الجولات الرقابية على مدار العام في جميع مناطق السعودية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات يتم رصدها في المطاعم ومحلات بيع المنتجات الغذائية على ضوء التحليل الدقيق لنتائج هذه الحملات ووفق جداول زمنية"، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت قدرات وإمكانات الأمانات من منطقة لأخرى.