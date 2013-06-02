"نزاهة" تشكو للملك الوزارات التي لا تتعاون معها

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف عن رفع الهيئة تقارير لخادم الحرمين الشريفين عن تجاهل وزارات لاستفساراتها وتقصيرها في أعمالها، حسب ما جاء في صحيفة "الشرق".

وأكد الشريف، خلال افتتاحه أمس الأحد ندوة "المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، بدء الهيئة في إجراء بحوث لرصد جهات الفساد، ومعرفة أسبابه ووسائل مكافحته، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات عن الفساد بصفة عامة.

وشدد على أن الهيئة لن تنشر أسماء المتهمين في القضايا التي تكشف عنها حتى يصدر الحكم بحق المتهمين فيها، موضحاً أن عمل الهيئة يقتصر على الكشف عن قضايا الفساد والتحقق منها وإحالتها لجهة التحقيق التي تحيلها للمحكمة الخاصة.

وأرجع الشريف سبب انخفاض ترتيب السعودية في المؤشر العالمي للفساد، إلى دخول دول جديدة للمؤشر ونقص المعلومات حول المملكة لدى منظمة الشفافية الدولية، مبيناً تواصل السلطات مع المنظمة لتزويدها بمعلومات عن جدية السعودية في مكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، كشف أن حصيلة حساب إبراء الذمة منذ إنشائه وصل حتى الآن 250 مليون ريال، موضحاً أن المملكة أنشأت هذا الحساب ليتمكن أي شخص أخذ مالا عن غير حق أو حصل عليه وهو لا يستحقه، من إيداعه في الحساب دون أن تتبع ذلك أي مساءلة.