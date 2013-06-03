الرقابة الصحية تطال سيارات "الآيس كريم" واحتجاز بعضها

الإجراءات الصحية الوقائية التي باشرتها مؤخراً أمانة منطقة الرياض طالت سيارات بيع "الآيس كريم"، حيث تم احتجاز العديد منها من مختلف أحياء العاصمة السعودية لعدم نظاميتها، حسب ما جاء في صحيفة "الرياض".

ومنعت الفرق الميدانية السيارات الجوالة من بيع "الآيس كريم السيارات الطري والسائل" والاكتفاء ببيع "الآيس كريم" الجامد داخل ثلاجات "فريزر".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجولات الصيفية المعتادة لمراقبي الأمانة الصحيين التي تهدف إلى التأكد من سلامة الغذاء المقدم للزبائن في الرياض.

ووضعت الأمانة ضوابط محددة لسيارات بيع "الآيس كريم" تتضمن ترخيص هذه المراكب وإعطاءها مواقع ثابتة حيث لا يسمح لها بالتنقل أو التجول. ويقتصر الترخيص لها في المواقع التي لا يتوافر فيها محال نظامية ثابتة مثل مواقع إقامة المباريات والمتنزهات وفي أطراف المدينة.