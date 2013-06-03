الشورى «يرصد» تطلعاتنا!

حسب ما أوردته صحيفة المدينة يوم السبت 2013/6/1 بأن مجلس الشورى (يعتزم تشكيل لجان من أعضائه لزيارة عدد من مناطق المملكة والالتقاء مع مجالس المناطق والاجتماع بهم في كل منطقة حيث يجري حالياً التنسيق مع أربع مناطق وهي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير والقصيم..).



هذا الخبر ورد تحت مانشيت رئيسي (أعضاء الشورى بالميدان لرصد تطلعات المواطنين)، ورغم ذلك قفزت لذهني حكاية (الزيارات المفاجئة للمسؤولين)، والرابط بين العبارتين قدم أبي حنيفة!



فأنا كمواطن لم أستوعب بعد أن تطلعاتي بحاجة للرصد والترصد، ولا لتشكيل لجان، ولا أدري ما علاقة مجالس المناطق بي كمواطن!



فليتسع صدر السادة الكرام في المجلس الموقر لقراءة مواطن (غير مستوعب) لهذا التوجّه، ولتكن البداية لمناقشة موضوع (عدم استيعاب المواطن العادي بأن تطلعاته مهمة)، وهل لوزارة التربية والتعليم دور في جعل المواطن (لا يستوعب)، ولنفترض أن المواطن استوعب «عباطة» منه، فكيف يمكن إقناعه أن تطلعاته تحتاج لكل هذه الزحمة من تشكيل لجان (وهذه بالذات يتوجس منها المواطن كثيراً ولا يحسن الظن بها)، وبعد ذلك تبدأ الزيارة للمناطق التي ستكلف المجلس تذاكر وحجوزات وسكن وانتداب.. أي هدر مالي وجسدي، والأهم أن الخطوط لدينا (على جريف) فهم سيلغون حجز مواطن بالتأكيد وسيكون عذرهم: (تم إلغاء حجزك لغرض رصد تطلعاتك.. وش فيك ما تستوعب؟!)، وفي المحصلة يمكن اختصار هذه العملية كلها (بهاشتاق) على موقع (تويتر) مجاناً، وخلال أقل من 24 ساعة سيجدون (التطلعات) منثورة على قارعة موقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه تحتاج جهداً وسعة صدر هائلة، لأن المواطن العادي في تويتر لن يبدأ تطلعاته بشكر المجلس ومباركة هذه الخطوة كما سيفعل أعضاء مجالس المناطق، بل سيقول رأيه في مجلس الشورى مباشرة رغم أنه لم يُسأل عن ذلك (تحملوه فهو لا يستوعب)، صدقوني هو قريب جداً منكم، ولا يستلزم البحث عنه كل هذا (الرصد)، أرجوكم استمعوا له وأنتم تحت قبّة مجلسكم ولا تستفزوه بكلمة (رصد) على الأقل، فهي تذكره بـ(ساهر)، حاولوا أن تسبقوا تطلعاته ولو لمرة واحدة حتى لو كانت على طريقة أبي حنيفة!

نقلا لصحيفة "الشرق"