بعد الأمطار.. النماص تتزين بـ"العرعر والأزهار الربيعية"

رصدت عدسة مراسل "العربية" صورا لمحافظة النماص بمنطقة عسير جنوب السعودية، التي اكتست وتزينت بالعشب والنباتات الخضراء، التي تداعبها الزهور الربيعية على قمم وسفوح الجبال وعلى مجرى الوديان.

وتعتبر النماص من المدن السياحية الجميلة التي تجذب السواح طوال العام، حيث تتميز بأجوائها اللطيفة صيفا والربيعية شتاءً، وهي محط أنظار السواح العرب والخليجيين والغربيين، كما تتميز بوجود القرى الأثرية والمتاحف التي تحكي طابع إنسان تلك المدينة في الزمن الماضي، ليشاهد السائح كيف كانت تلك المدينة في السابق، وإلى أين وصلت في الوقت الحاضر.

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والأجواء هذه الأيام، مع بداية إجازة الصيف مناسبة جداً للعائلات والمتنزهين من الشباب، فدرجات الحرارة لا تتجاوز 24 درجة في فترة النهار، وتتناقص تدريجياً أثناء المساء لتصل إلى 17 درجة، إضافة إلى كافة الخدمات المعيشية المتوفرة فيها، والمواقع الكثيرة المتاحة لزائر وسائح النماص، التي تصل إلى أكثر من 50 موقعاً بين متاحف ومتنزهات.

وتقع محافظة النماص في منطقة عسير جنوب المملكة، على سلسلة جبال السروات، وتتميز بكثافة الغطاء النباتي، وأبرز القبائل التي تسكنها هي "بنو شهر" و"بنو عمرو". كما تقع النماص على الخط الإقليمي (الطائف - أبها) وتبعد عن مدينة الطائف جنوباً 450 كم، وعن مدينة أبها شمالاً 150 كم.