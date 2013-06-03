توقيف المتهم بإطلاق النيران على مطعم في الرياض

أوقفت شرطة منطقة الرياض، الاثنين، المتهم بإطلاق النيران على أحد المطاعم في حي السويدي، والذي كان يحمل سلاحا من نوع "كلاشنكوف"، بعد أن حدثت مشاجرة بين 3 من زملائه ومحاسب المطعم، أدت إلى إصابة عمال في المطعم وبعض التلف فيه.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد ناصر بن سعيد القحطاني، أنه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 1 يونيو/حزيران، أُبلغ مركز شرطة السويدي وشبرا من أحد العاملين بمطعم للأكلات الشعبية بحي السويدي، عن قيام مجموعة من الأشخاص، يستقلون سيارتين الأولى جمس أسود، والثانية سوناتا، لا تعرف أرقام لوحاتها، بالحضور لمقر عمله بالمطعم والاعتداء على العاملين بالضرب، وقيام أحدهم بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق عدة أعيرة نارية على جدار المطعم وتكسير الواجهة الزجاجية وذلك لخلاف على قيمة وجبة طعام.

ونظراً لأهمية الحادثة، فقد وجه مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، إدارة التحريات والبحث الجنائي بتشكيل فريق بحث وتحقيق لكشف غموض الحادثة ومعرفة الملابسات المحيطة بها وسرعة القبض على المتهمين فيها.

وبالرغم مما احتوته الحادثة من غموض وعدم توفر معلومات يمكن الاستدلال بها على الجناة، إلا أن جهود الفريق المكلف والسرعة والدقة العالية في البحث على مختلف المحاور أسفرت بفضل الله عن الاشتباه بأحد الأشخاص، وهو سعودي الجنسية يبلغ من العمر 28 عاما وضع تحت الرقابة السرية الدقيقة وتم القبض عليه خلال 24 ساعة فقط من وقوع الحادث.

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وبالتحقيق معه اعترف بأنه ورد إليه اتصال من شقيقه الأصغر الذي يبلغ من العمر 20 عاما، يفيد بتعرضه للضرب من أحد العاملين بمطعم الرومانسية، فحضر للموقع على سيارته نوع جمس أسود وبحوزته سلاحه نوع رشاش غير مرخص، حيث شاهد شقيقه ومجموعة من أصدقائه يتضاربون مع عمال المطعم فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية دون إصابة أحد، ثم لاذ بالفرار.

وتم إحضار السلاح المستخدم في الحادثة وباستمرار البحث عن بقية المتهمين تم القبض على شقيقه، الذي أفاد بحضوره لمطعم الرومانسية بالسويدي برفقة أصدقائه لتناول وجبة الغداء على سيارته نوع سوناتا، وحدث خلاف مع أحد العمال على قيمة الوجبة وتطور الأمر حتى وصل للتشابك بالأيدي، فقام بالاتصال بشقيقه وإبلاغه بذلك، وقد تم التعرف على بقية الأشخاص، وتم التحفظ على المتهمين والسلاح، وستتم إحالة كامل الأوراق لجهة التحقيق.

وتحذر شرطة منطقة الرياض كل من تسول له نفسه العبث بالأمن بأنه سيكون تحت طائلة الملاحقة والعقاب.

وكانت الحادثة قد بدأت بمشادة كلامية بين أحد الزبائن ومنسق الطلبات في المطعم، وحين خروج الأول من المطعم ذهب 3 شبان كانوا قد حضروا المشهد إلى العامل وبدأوا بافتعال مشكلة معه، ليخرجوا ويعودوا بعد نصف ساعة ومعهم 9 شبان آخرين يقودون سيارتين.

وأوضح مراسل "العربية" "أنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء ودخلوا بها إلى المطعم، وأحدهم كان يحمل سلاحا رشاشا "كلاشنكوف"، وقاموا بأعمال تخريب نتج عنها طعن أحد العاملين، وإصابة اثنين آخرين، وإلحاق بعض الأضرار بالمطعم".