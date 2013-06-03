جهات حكومية تخرج من منى لتوفر مساحة لـ185 ألف حاج

تبدأ عدة جهات حكومية عاملة في الحج بالانتقال من مشعر منى إلى مجمع الإدارات الحكومية الجديد الواقع في حمى مزدلفة، الأمر الذي يسهم في توفير مساحة إضافة لاستيعاب الحجاج.

وتقدر المساحة التي ستتوفر بدءاً من حج هذا العام بـ23% من مساحة منى، وتستوعب نحو 185 ألف حاج، حسب ما جاء في صحيفة "عكاظ". يُذكر أن المشروع جارٍ العمل عليه حالياً وشارفت مرحلته الأولى على الانتهاء.

وأكد أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل أن الانتقال إلى المجمع سيكون تدريجياً على مرحلتين، موضحاً أن المجمع الجديد سيستقبل الإدارات الحكومية التي لا يتطلب عملها التواجد في مشعر منى.

وبدوره، أوضح مساعد وزير المالية محمد المزيد أن المجمع الجديد يضم 3200 مكتب ووحدة سكنية إضافة إلى 13 مبنى ويتسع لنحو 10 آلاف موظف. وللمشروع الواقع على مساحة مليون م2 خمسة مداخل وهو مجهز بمستودعات ومهبط طائرات ومحطة تغذية كهربائية وغيرها من الخدمات.

وأكد أن أعمال بناء المشروع ستنتهي في الوقت المحدد والذي قرر بـ7 أشهر فيما ستبدأ بعض الجهات الحكومية بالانتقال اليه فور انتهاء المرحلة الأولى منه قريباً.