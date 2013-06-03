سرب من الجراد يجتاح مناطق جنوب السعودية

ما زال اجتياح الجراد لعدد من مدن السعودية يؤرق المختصين وحتى أصحاب المزارع والمواشي، فبعد حديث وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم في شهر مارس الماضي أن انتشار الجراد بشكل واسع يعد من بين أخطر الآفات الزراعية، الجراد اليوم عاد من جديد في مدن عديدة.

وفي الأسبوع الماضي ابتدأت أسراب الجراد من الساحل الغربي "أملج" وصولاً إلى بعض المحميات كمحازة الصيد والمزارع الخاصة في محافظة الطائف مروراً بمحافظة بيشة .

وتفاجأ سكان محافظة تنومه جنوب السعودية عصر اليوم بأسراب الجراد بعد أن غير اتجاهه من الغرب إلى الجنوب، إضافة إلى تأثر بعض المزارع في القرى القريبة من المحافظة مثل بلسمر.

ولم تعلن وزارة الزراعة حتى الآن حالة القلق من هذه الأفواج من الجراد أو حتى كيفية القضاء عليها، رغم تصريحات سابقة للوزير بأن السعودية من بين دول قليلة، تملك إمكانات عالية لمكافحة الجراد، وهي تقدم دعماً مالياً عن طريق منظمة الزراعة العالمية "فاو" لمساعدة دول لا تملك الإمكانات الكافية لمكافحة الجراد.

في الوقت نفسه أعلنت اليوم الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية الحالة القصوى لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي بجنوب سيناء، بعد تهديده لبعض القرى السياحية وإعاقة وصول الخدمات لتلك القرى ما دفعت بـ5 لجان لمكافحتها.