القبض على إثيوبيين يديران مصنعاً للخمور بالنماص

قامت شرطة محافظة النماص بإلقاء القبض على أبو مفتاح وأخيه من الجالية الإثيوبية، واللذين كانا يديران مصنعاً للخمور بقرية السهوة بمركز السرح، شمالي محافظة النماص جنوب السعودية.

وكان الأخوان قد اتفقا على نقل المصنع من النماص إلى وادي الشكران بمحافظة "بلجرشي"، بعد قلة الطلب وتضاؤل عدد عملائهما، وتم تخطيطهما لنقله بمعاونة أحد أبناء جلدتهما والذي رفض استقبالهما في اللحظة الأخيرة من وصولهما، ما دعاهما إلى الاشتباك بالأيدي معه، وجلوسهما قرب الوادي حتى يتسنى لهما البحث عن مكان آخر.

لم يلبث الأمر حتى قامت الشرطة بمداهمة موقعهما، حيث كانت تتابعهما المصادر السرية المتعاونة منذ خروجهما من موقعهما القديم، تحسباً لنقل كميات إلى طرف آخر ويجري التحقيق معهما.

يذكر أن هذه المداهمة قد سبقتها عدة مداهمات لإثيوبيين في المنطقة الجنوبية كان آخرها في أحد الجبال لمحافظة أحد رفيدة التي تبعد 5 كم من مدينة أبها، وتم القبض على 15 أثيوبياً يروجون لعدد من قوارير الخمر في المنطقة .

وما زالت السعودية تواجه تحدياً كبيراً للمتسللين، وخاصة الإثيوبيين الذين أصبحت جرائمهم متنوعة ومتعددة في جميع مناطق البلاد.