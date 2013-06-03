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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

لماذا لا نستزيد من هذه المعاهد؟

في خبر لإحدى الصحف استطاع المعهد السعودي الياباني تأهيل أكثر من ١٨٠٠ شاب سعودي في مجال تقنية وصناعة السيارات، امتد عمرها ٩ سنوات منذ إنشائه، في الوقت الذي يقدر فيه احتياج سوق العمل من خريجي تقنية وصيانة السيارات في الخطط المقبلة بأكثر من ١٥ ألف متخصص، وذلك ما كنا نبغي.

ولكن كم من الأعوام نحتاجها وكم من المعاهد لا بدّ منها لكي نخرج هذا العدد المذكور، مما يجعلنا نأسف لأننا لم ننشئ مثل هذا المعاهد منذ سنين طويلة، وكان كل همنا تأسيس معاهد للتدريب والتقنية لا يحتاجها سوق العمل، مع أنّ صيانة وإصلاح السيارات في بلد كبلدنا يمتلك فيه كل إنسان سيارة اضطرتنا إلى استقدام أكثر من مليون عامل أجنبي غير مدرب أخلوا بتوازن السكان في المملكة وتسببوا في بطالة الآلاف من السعوديين.

وعلى أية حال بدأنا نمشي في الطريق الصحيح، فلماذا لا نعبد طرقا مماثلة في مجال صيانة المعدات والأجهزة الكهربائية وكل ما يحتاج إلى صيانة، وهذا يقودني إلى الحديث عن فكرة قديمة طالما كتبت عنها، وهي لماذا لا نعلم أولادنا على إصلاح الأشياء وتركيبها، وهو ما يفعله هنا الفرنسي العادي فهو حتى لو كان مليونيرا لا يلجأ إلى عامل صيانة ليصلح شيئا في بيته، إذ يقوم بعمل ذلك بنفسه بكل سهولة وطبعا يوفر بذلك مبالغ طائلة، ونفس الشيء يفعله بالنسبة لسيارته، ولو تعلمنا ذلك لاستغنينا عن كم هائل من العمالة الأجنبية.

نقلاً عن صحيفة" الرياض".

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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