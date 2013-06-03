هيئة السياحة تطلق 42 فعالية لصيف السعودية 2013

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار برنامجَ ومهرجانات وفعاليات صيف السعودية 2013، ومن المتوقع أن توفر 4500 فرصة عمل مؤقتة.

وقال رئيسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في حفل إطلاقها بحضور أمير الرياض خالد بن بندر إن "المرحلة المقبلة للسياحة الوطنية ستشهد قرارات وأنظمة أخرى هي في مراحلها النهائية، ستسهم بإذن الله في انطلاق السياحة الوطنية إلى آفاق أوسع".

مضيفا "التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم عدد الرحلات السياحية المحلية خلال هذا الصيف بنسبة (5%) مقارنة بصيف العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل عدد الرحلات السياحية الوافدة خلال الصيف (4,8) مليون رحلة مقابل (4،3) مليون رحلة في صيف العام الماضي، في حين أنه من المتوقع أن تصل الرحلات المحلية خلال الصيف إلى (5,3) مليون رحلة سياحية، مقابل (5,0) مليون رحلة في صيف العام الماضي".

مشيرا إلى أن " التقديرات الأولية تشير إلى أن مصروفات الرحلات السياحية المحلية لصيف هذا العام ستبلغ (10,5) مليار ريال، بمعدل زيادة (18%)".

وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أنه "من المتوقع أن توفر مهرجانات الصيف لهذا العام والبالغة 42 مهرجاناً 4500 فرصة عمل، وتستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وتحقق عوائد اقتصادية تتجاوز 10 مليارات ريال".

مؤكدا أن فعاليات المهرجان نجحت حتى الآن "في تحقيق 4500 فرصة عمل مؤقتة في المهرجانات التي أقيمت منذ عام 2005م وحتى الآن، فيما تجاوز عدد المهرجانات التي تم تنظيمها برعاية الهيئة 400 مهرجان من عام 2005م إلى الآن".

بالإضافة لـ" تأسيس وتطوير 10 مهرجانات رئيسة على مدار العام، وتأهيل 130 مؤسسة لتنظيم الفعاليات في المملكة، وتدريب أكثر من 700 منظم وتنمية قدراتهم من خلال عقد عدد 25 دورة تدريبية متخصصة في تنظيم الفعاليات".

وأقر الأمير سلطان "بأن هناك قصورا في منشآت الإيواء السياحي بسبب ضعف التمويل لها، مؤكدًا أنهم يعملون حالياً مع وزارة المالية لتدارك عملية القروض".



مهرجانات صيف 2013م

وأكدت الهيئة أن هذه الإجازة الصيفية ستشهد إقامة 42 مهرجاناً سياحياً في مختلف مناطق المملكة، لتشمل التسويقية والصحراوية والتراثية، والترفيهية". ففي الباحة سيقام مهرجان "صيف الباحة" ومثله في الجوف والقريات وغالب مدن الشمال.

بينما في منطقة مكة المكرمة تجري فعاليات خمسة مهرجانات، تنظم منها الطائف مهرجان (الطائف أحلى وأحلى). فيما تستضيف منطقة القصيم عشرة مهرجانات، نصيب مدينة بريدة منها مهرجانان، هما مهرجان النخلة والتمور وصيف بريدة.

وفي منطقة نجران يقام مهرجان صيف نجران، وبمنطقة حائل تجري فعاليات مهرجان صيف حائل، أما منطقة جازان فيقام مهرجان صيف جازان، وكذلك منطقة تبوك فتعيش الصيف مع خمسة مهرجانات؛ منها مهرجان الورود والفواكهة ومهرجان الغوص.

وستشهد العاصمة الرياض أربعة مهرجانات، هي مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، ومهرجان صيف أرامكو الرياض، بينما يقام في مدينة شقراء مهرجان شقراء السياحي، وفي الخرج مهرجان صيف الخرج.

وسيشاهد الزوار عرضا مميزا للألعاب النارية بعروس البحر الأحمر جدة، في "مهرجان جدة 34" بقيمة نصف مليون ريال، ووفقا لصحيفة "البلاد" أعلن حسن دحلان رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان جدة غير 34 عن مشاركة نحو خمسة عشر مولاً في تقديم أكثر من 150 برنامجاً حافلاً بالعديد من الفقرات للزوار.

وأما منطقة المدينة المنورة، فهناك مهرجان صيف طيبة، ومهرجان ينبع البحري بمدينة ينبع، وتحتضن منطقة عسير (مهرجان أبها يجمعنا) ومهرجان (صيف النماص).

ومن خلال خمسة مهرجانات تقضي المنطقة الشرقية إجازة الصيف، حيث يقام مهرجان التسوق والترفيه بالأحساء، ومهرجان النخيل والتمور في مدينة الأحساء، وفي الخبر والدمام هناك برنامج أرامكو السعودية الثقافي، ومهرجان صيف الشرقية ومهرجان صيف سايتك.

يذكر أن حفل التدشين وإطلاق الفعاليات شمل مسيرات قوافل الإبل، والخيول والسيارات القديمة والفروسية، وعروض للفنون الشعبية، إضافة إلى عروض الأطفال الثقافية، وعروض الإضاءة والصوت. وكذلك معرضا بـ40 جناحاً للمهرجانات والفعاليات والرحلات السياحية المحلية، إضافة إلى جناح لمركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) ومركز الاتصال السياحي ولجنة الإرشاد السياحي.