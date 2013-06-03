فلمنغ أميركية بدوية شكلت جسرا بين السعوديين والأميركيين

يصف الكثيرون الصحافية الأميركية، كارول فلمنغ، والتي تلقب نفسها بـ"البدوية" بأنها كانت جسراً بين السعوديين والأميركيين.

وكتب باتريك رايان، رئيس تحرير موقع "سوسريس"، الذي يركز على العلاقات السعودية الأميركية: "شيدت كارول جسراً بين الأميركيين والسعوديين ليس له مثيل".

وتوفيت الصحافية الأميركية كارول فلمنغ، التي تخصصت في الكتابة عن السعودية، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكانت فلمنغ، قد ركزت كتاباتها مؤخراً في موقع على شبكة الإنترنت يحمل اسم "بدوية أميركية"، وهو عبارة عن مدونة يومية، بالإضافة إلى عدة كتب نشرتها.

يذكر أن فلمنغ تزوجت الدبلوماسي عبدالله العجروش، الذي توفي قبل ثلاث سنوات بالسرطان أيضا، وكانت فلمنغ قد كتبت في موقعها في ذكرى مرور ثلاث سنوات على وفاته، رسالة بعنوان، إلى الحبيب في الجنة، إلى عزيزي ابن الصحراء، وختمت الرسالة بتوقيع: بنت الصحراء، "البدوية الأميركية".

الرحالة الغربيون

وتحدث الصحافي في جريدة "الحياة"، محمد الساعدي، عبر اتصال هاتفي مع قناة "العربية"، قائلاً: "مثل هذه المدونات تعكس ندرة الغربيين الذين يزورون مثل مدينة جدة، وينقلون ما يجدون من تقاطعات ثقافية، خصوصاً أنها مدينة قديمة جداً، كما تطل على البحر".

وأضاف الساعدي "الرحالة الغربيون تحدثوا بتفاصيل دقيقة عن المجتمع في مدينة جدة، وألفت النظر إلى عميد الرحالة الخواجة "يين" الذي استوطن جدة وكان تاجراً، وقام بفتح المحلات التي لا تزال آثارها موجودة إلى الوقت الحالي، وهؤلاء ينقلون الصورة وجماليتها من خلال التدوين وتعريف الناس بمثل هذه المناطق".

تجدر الإشارة إلى أن فلمنغ أنشأت موقعها على شبكة الإنترنت سنة 2006. وأوضحت أنها فعلت ذلك "لتقديم الصورة الحقيقية عن السعوديين والسعوديات". وكانت تكتب يومياً عن مختلف المواضيع الثقافية والاجتماعية، ولا تركز على السياسة والاقتصاد.