السجن ٢٩ عاماً لمسؤولين في تعليم حائل أدينوا بالفساد

أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة حائل الخاصة بقضية متهمي (فساد تعليم حائل) أحكاماً بالسجن تصل لـ٢٩ عاما بحق المتهمين، في قضايا تتعلق بالرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد وهدر المال العام وسوء استعمال الإدارة والعبث بالأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها ومخالفة نظام المشتريات والمنافسات وقواعد إجراءات المستودعات الحكومية، وتجاوزت المبالغ المتهمين بها 20 مليون ريال.

وقضت المحكمة بسجن مدير عام تعليم حائل السابق (المتهم الأول) خمس سنوات وغرامة 20 ألفاً، ومساعده للخدمات المساندة (المتهم الثاني) بسجنه سبع سنوات وغرامة 200 ألف وإعادة خمسة ملايين و948 ألف ريال.

كما قضت المحكمة بسجن المتهم الثالث مدير الإشراف والتنفيذ ست سنوات وغرامة 150 ألفاً وإرجاع مليون 250 ألف ريال، والرابع مدير الصيانة سنتين وغرامة 20 ألفاً، والخامس والسادس سنتين وغرامة 30 ألفاً، والسابع والثامن سنتين وغرامة 50 ألفاً، والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عدم إدانة، والرابع عشر سنة وغرامة 20 ألفاً، والخامس عشر سنة وغرامة 1000 ريال، والسادس عشر عدم إدانة. فيما تمت تبرئة المساعد للشؤون المدرسية.

واختتمت المحكمة حكمها، بأن يدفع مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية غرامة 10 آلف ريال وعدم سجنه.