الشرقية تستقبل سياح الصيف بـ"واي فاي" مجاني و35 فعالية

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال زوار المنطقة خلال فترة إجازة الصيف التي تبدأ رسميا الأسبوع المقبل، ورأس وكيل إمارة المنطقة الشرقية بالإنابة فيصل العثمان، الاثنين، اجتماعا للجهات الحكومية في مقر الإمارة بالدمام للاطلاع على الاستعدادات في الإجازة الصيفية وجاهزية المنتزهات وتوفير جميع الخدمات لزوار المنطقة.

من جانب آخر أنهت القوة الخاصة لأمن الطرق استعداداتها لاستقبال الإجازة الصيفية، وتم إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي تلك الطرق، وتقديم الخدمات الإنسانية لهم مع تكثيف وتعزيز الدوريات العاملة في الميدان ودعم العاملين بغرف العمليات لاستقبال جميع البلاغات، وتوجيه دورية أمن الطريق الأقرب لمباشرة الحالة والتعامل معها بالسرعة الممكنة.

ويتوقع أن تجذب خدمة "الواي فاي" المجانية على شواطئ المنطقة الكثير من السياح، فخلال إجازة الصيف سيكون باستطاعة المتنزهين وزوار المنطقة الاستمتاع بالخدمة التي تتواكب مع بدء الإجازة الصيفية.

وستمتد الخدمة لمسافة 35 كيلومتراً تقريباً على طول كورنيشي الدمام والخبر، وهي المرة الأولى التي تدشن فيها هذه الخدمة على هذه الشواطئ.

35 فعالية

وسيشهد مهرجان صيف الشرقية أكثر من 35 فعالية، وسط توقعات أن يستقطب المهرجان أعداداً كبيرة من الزوار، وكشفت الأمانة عن جدول فعاليات المهرجان هذا العام، والذي سيقام خلال الفترة من الـ15 من يونيو/حزيران وحتى الـ7 من يوليو/تموز لعام 2013 ومدته 21 يوماً.

كما تتنوع البرامج والفقرات بما يخدم كافة شرائح المجتمع للاستفادة من الأفكار العالمية في الاختيار المتنوع والمتميز والاهتمام بتنفيذ الفعالية في عدد من مواقع المنطقة لتخفيف الزحام على مرتادي الواجهة البحرية بالدمام المركز الرئيسي للفعاليات، وخاصة الفعاليات الشبابية بشاطئ نصف القمر مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتوفير برنامج مخصص لهم.

وكشف المدير التنفيذي للفعاليات والمناسبات للمهرجان حسين البلوشي، انطلاق الفعاليات سيكون في "منتزه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله" في الواجهة البحرية بالدمام، وشاطئ نصف القمر، والصالة الرياضية لرعاية الشباب، حيث تتضمن الفعاليات عروض السيارات المعدلة، ومسرحا للطفل، وعروض السيرك الأوكراني وعروض الحوامات، والطيران الورقي، بالإضافة إلى المطعم المعلق، وبرامج أخرى تقام لأول مرة بالمنطقة.

وسيتم تقديم عروض خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وإقامة عروض لسيارات الريموت كونترول والطيران الحر و"البانشيات" و"الأوتو كروس"، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم عروض مسرحية لفرقة الأطفال الشهيرة "كراميش"، إضافة إلى أنه سيتم عرض مسرحية "بسنا فلوس" للفنان طارق العلي.