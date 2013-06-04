السعودية: تغيير الأسماء "المخالفة للشرع".. إلزامي

أعلنت وكالة الأحوال المدنية في السعودية، عزمها إلزام المواطنين بإجراء تصحيح لأسماء المواليد الجدد المخالفة للشرع. وقد بدأت الوكالة فعلياً بمراجعة الأسماء المسجلة تمهيدا للإلزام بالتصحيح. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مصدر مطلع أن "الأحوال المدنية" وجهت مكاتبها الـ130، لمراجعة الأسماء المسجلة للمواطنين والمواطنات، والتأكد بأن هذه الأسماء غير مخالفة للشرع.

وقال المصدر "في حال وجد أشخاص مسجلون بأسماء غير شرعية، تتم مناصحتهم وإرشادهم وتبليغهم بأهمية تغيير هذه الأسماء بأسماء جائزة شرعا، وفي حال الامتناع عن التغيير يتم اتخاذ إجراءات وفق الضوابط القانونية التي نصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص المسمين بأسماء غير شرعية، بحيث يتم تبليغ الأحوال المدنية بأسمائهم؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية لإلزام الشخص على تغيير اسمه".

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الأحوال المدنية وجهت مكاتبها بجميع مناطق المملكة لتوجيه النصح والإرشاد للمواطنين بالابتعاد عن الأسماء المخالفة شرعا، أثناء تسجيل أسماء المواليد وفق برنامج خدمة تسجيل "المواليد الإلكتروني"، الذي أصبح إلزاميا للتبليغ عن الولادة وفق ضوابط تسجيل الاسم الأول لنظام الأحوال المدنية، حتى يتم ضبط عملية التبليغ عن الولادة وضبط تسمية المواليد.

وقال "من سبق تسجيله بأحد الأسماء التي نصت الفتاوى الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على عدم جواز التسمي بها، يبلغ هو أو وليه عند مراجعته للأحوال المدنية بضرورة تغيير اسمه باسم غير مخالف للشريعة الإسلامية، فإذا لم يقبل تغيير الاسم فيتعين نصحه ومناقشته، فإن أصر على ذلك فترفع الأوراق للمديرية لاتخاذ اللازم في ضوء ما قضى به الأمر السامي رقم ٦٥۰ /م وتاريخ 28/ 6/ 1419، ويعامل بالإجراءات المنوه عنها من يحصل على الجنسية السعودية".

وأضاف الجاسر "من أراد أن يسجل اسما من الأسماء المكروهة شرعا مثل بره ونحوها على الإرشاد والنصح أن يوجهه أن الأفضل له عدم التسمي بها فإن أصر على رغبته في هذا الاسم فيسجل، ومن تقدم بطلب التغيير فينظر في طلبه حسب الأحكام الواردة في النظام ولائحته"، مؤكدا أنه لا يجوز تسجيل اسم من الأسماء التي نصت الفتاوى الشرعية الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على عدم جواز التسمي بها، مثل "ملاك، عبدالعاطي، عبدالمصلح، نبي، نبية، وراما"، ونحوها.